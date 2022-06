México no cumplirá compromisos en materia de medio ambiente: especialistas

Especialistas y expertos en medio ambiente y cambio climático, así como legisladores federales coincidieron en que México difícilmente cumplirá las metas y compromisos internacionales en materia de atención al ambiente y combate al cambio climático.

Durante un foro con motivo de la primera década de la promulgación de laLey General de Cambio Climático organizado por la Cámara de Diputados, los participantes dejaron claro que si se siguen limitando los recursos para la investigación científica y se siguen postergando las medidas de mitigación difícilmente se podrán cumplir, por ejemplo, con las metas establecidas en el Acuerdo de París para reducir las emisiones contaminantes que inciden en el calentamiento del planeta.

La investigadora, activista y ex secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, aseguró que hace apenas una década México gozaba de gran reconocimiento internacional por su lucha contra el cambio climático, pero ahora lejos de avanzar va en retroceso.

“Siento un freno, una regresión, no hay una mención siquiera de la palabra cambio climático en el Programa Nacional de Desarrollo, de facto desaparece el INECC, afortunadamente no por ley, estamos desapareciendo nuestra presencia en los foros internacionales, nos hemos petrolizado,definitivamente no vamos a cumplir los Acuerdos de París, hemos frenado las energías renovables y no se escucha a la ciencia y tampoco a las organizaciones de la sociedad civil”.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, la perredista Edna Díaz, dijo que a 10 años de haberse aprobado la Ley general del Cambio Climático, urge un reforzamiento legislativo pues actualmente en México no hay una política ambientalista clara, de hecho, no se observa que vayamos a cumplir con los compromisos en la materia.

“Una década después lo que fue vanguardia no queremos que quede a la retaguardia. No obstante los esfuerzos, las metas parecerían perder brújula, mientras que activistas, ambientalistas y científicos afirman la ausencia de políticas claras y definidas en nuestro país. Sobre todo de resultados que impliquen que México está en la carrera por reducir sus emisiones de gases hacia el 2030 con verdadera voluntad de una transición energética, debemos aplicar una cirugía de precisión a la ley del cambio climático”.

En tanto, el doctor en Ciencias de la Tierra e investigador de la UNAM, Francisco Estrada Porrúa, alertó que el calentamiento del planeta sigue su galopante carrera y que continuar el aumento de la temperatura sería fatal, incluso, difícilmente podríamos cubrir el Acuerdo de París en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Claro, no se puede tapar el sol con un dedo, estamos muy lejos de lo que necesitamos hacer tenemos un hueco de reducción de emisiones que ahorita hasta el 2030 se ven difícil de cumplir, no lo vamos a cumplir con la legislación n que tenemos ahorita ni con las ambiciones que tenemos ahorita a nivel global, vamos a estar orillados prácticamente a lo imposible, pues vamos a tener que reducir las emisiones básicamente a cero de un año al siguiente cosa que es imposible”.

Por su parte el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que entre las principales razones del incumplimiento de las metas en materia ambiental, está la falta de acción de las autoridades.

En el foro participaron también otros legisladores como la senadora Xóchitl Gálvez y diversos especialistas quienes consideraron que el tema no es tanto de normatividad, sino del cumplimiento de las leyes.