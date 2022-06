Ex dirigentes del PRI convocan a una nueva reunión con Alejandro Moreno

Nuevamente un grupo de ex presidentes del PRI y el líder senatorial priista, solicitó otra reunión con el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, luego de que en el encuentro privado de la semana pasada le pidieron pensar muy bien si permanecía o no en el cargo, dada la crisis partidista, aunque el ex gobernador de Campeche les respondió que no, pues él había sido elegido por 4 años y su periodo terminaba hasta el 19 de agosto del 2023.

A través de una carta, nueve ex líderes priistas y el senador Miguel Ángel Osorio Chong, le pidieron el nuevo diálogo.

“La reunión que sostuvimos con usted el pasado 14 de junio nos sirvió para compartir nuestra genuina preocupación por la situación presente de nuestro instituto político, estableciendo en el proceso una mesa de diálogo que permitiera fortalecernos con inclusión, pluralidad y propuestas, de cara a los compromisos que nuestro partido sostendrá en los procesos electorales locales de 2023 y los procesos electorales federal y locales de 2024”

En la misiva le recuerdan que uno de los compromisos de la semana pasada fue la renovación del CEN priista.

“Toda vez que nuestro encuentro derivó en una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad, dado que cobran relevancia en el clima político presente de nuestra organización, como la renovación incluyente de distintos órganos de dirección política deliberativa y ejecutiva del partido y la convocatoria para la renovación oportuna de la dirigencia nacional, le dirigimos esta comunicación con el fin de sostener una nueva reunión de seguimiento que permita concretar una ruta de acciones y los medios para su cumplimiento”.

La solicitud para el nuevo encuentro con Alejandro Moreno Cárdenas, está firmada por los ex presidentes del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva y el coordinador de los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong.

Hasta el mediodía de este jueves, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no había hecho pública su respuesta a la petición de la nueva reunión de seguimiento a los acuerdos de la semana pasada.