Congreso condena muerte de jesuitas y debaten estrategia de seguridad

El pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y Pedro Eliodoro Palma, guía de turistas, asesinados en el municipio de Urique, Chihuahua.

En tanto, las bancadas de Morena y el PAN se confrontaron por la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la inseguridad y la violencia en el país.

Los senadores y diputados de Morena afirmaron que la estrategia humanista del presidente López Obrador funciona, porque se trabaja para dar “tiros de precisión” contra las estructuras criminales.

La senadora Gabriela López recordó que se viene de la peor época de gobiernos neoliberales que combatían “el fuego con el fuego” y “la violencia con más violencia”.

“La verdad es que los números nos están mostrando un avance, se trabaja con estrategia, con inteligencia y acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales”, aseveró.

Por su parte, la bancada del PAN en voz de la vicecoordinadora en el Senado, Kenia López, condenó los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ocurridos en el municipio de Urique, Chihuahua.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos pidió al presidente López Obrador romper el pacto de impunidad que tiene con el crimen organizado, porque ese no es el camino para pacificar al país.

Aseveró que la estrategia de “abrazos no balazos” claramente ha sido rebasada y no funciona, porque se ponen del lado de los delincuentes y no del lado de las víctimas y piensan más en los criminales que en las familias mexicanas.

“No hay nada peor que la claudicación del Estado”, afirmó.

Se pronunció, como lo propuso Ricardo Monreal, coordinador de Morena, por revisar ya el plan de seguridad del gobierno federal.

“Exigimos al titular del Ejecutivo y a las instituciones del Ejecutivo Federal a que terminen con la política de abrazos no balazos. México ya no puede soportar más sangre”, destacó

En tanto, el diputado de Morena, Marcos Rosendo Medina Filigrana, llamó a los gobernadores del país a “cerrar filas” para que el enemigo público número uno que es la inseguridad, se combata en equipo y trabajando en unidad.

El morenista Alejandro Armenta, senador por Puebla, también afirmó que, frente a la politización del tema, el gobierno de la República ha enfrentado el problema de la inseguridad que tanto le preocupa.