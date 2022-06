El presidente López Obrador criticó la decisión del PRI, PAN y PRD de no aprobar ninguna de las iniciativas de reforma a la Constitución que envíe el gobierno federal, en los próximos dos años que le restan a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.

Dijo que si los diputados y senadores de esos partidos están en huelga legislativa pues que no cobren sus salarios y mejor pidan licencia.

Señaló que están equivocados si piensan que con esa “moratoria” dañan a su gobierno, al que perjudican es al pueblo de México.

“Ahora que dicen los diputados, los legisladores y sus dirigentes del bloque conservador que va haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ningún iniciativa de reforma constitucional, imagínense qué legisladores, a quién perjudican al pueblo. Entonces, que ya no vayan si no van a legislar, que ya no vayan a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, pero que no cobren, que pidan licencia.

López Obrador dijo que los legisladores pueden negarse a aprobar las reformas a la Carta Magna, pero no pueden quitarle su facultad de presentar estas iniciativas.

“Porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de los que nosotros vamos a proponer, pero resulta que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”.

En otros temas, el presidente adelantó que en breve la refinería de Dos Bocas entrará a una etapa de pruebas, y señaló que en breve se entregarán los equipos como uniformes . guantes y cascos para los trabajadores de Pemex , además, se cumplirá con la basificación de los trabajadores de Pemex eventuales como lo prometió

En la mañanera participó también la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez quien informó que a la fecha se han regularizado 116 mil 36 vehículos “chocolates” y respecto a los Tianguis del Bienestar, la funcionaria señaló que se han entregado mercancías y bienes decomisados a familias pobres de 65 municipios de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por más de 4 millones de pesos.