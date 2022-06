Reportaje sobre compra irregular de bienes, sin fundamento: Líder del PRI

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio respuesta al reportaje periodístico de la Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sobre la “red para triangular dinero para la compra de bienes inmuebles” que lo involucra en actos ilegales, versión que el político campechano califica de falsa.

En redes sociales, el también diputado federal del tricolor publicó una carta de replica dirigida a dicha organización y al periodista Eduardo Buendía, sobre dicho trabajo de investigación que llama “una falacia”. Y exige que bajen del portal de MCCI esa información que le genera, sin fundamento, un daño en su honor y reputación.

En 8 puntos supuestamente aclaratorios, Moreno Cárdenas, sostiene que todas sus propiedades están registradas en sus declaraciones patrimoniales, por lo que pretender exhibir como suyas, propiedades de terceros, es una mentira.

Incluso, aclara que entre 2019 y 2020 la FGR y la Fiscalía Anticorrupción investigaron sus propiedades y no encontraron nada irregular, tan es así que se decretó “el no ejercicio de la acción penal”. Hechos que no se mencionan en el reportaje.

Es más, el dirigente priista aseguró que el reportero Eduardo Buendía le dio poco tiempo, poco más de una hora, para responder tres preguntas, ninguna de ellas sobre el contenido del reportaje.

Dijo respetar mucho la libertad de expresión, pero lo que cometieron en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no tiene rigor y fue prácticamente “una celada pseudoperiodística”, por lo que advierte que, puede proceder penalmente contra dicha organización “y sus fuentes de financiamiento”.

Finalmente, el líder nacional del PRI, dijo que acepta recibir al periodista de MCCI, Eduardo Buendía, para contestar todas sus dudas, pero sería de profesionales, retirar una nota falsa, en lo que revisan bien toda la información oficial que nunca le solicitaron.

Así concluye esta carta de réplica de Alejandro Moreno Cárdenas, respecto a este nuevo escándalo.