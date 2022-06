Niega AMLO amenazas junto a Segob contra "Alito"

Negó el presidente Andrés Manuel López Obrador la existencia de amenazas a través del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno "Alito" a fin de obligarlo a que votara en pro de la Reforma Eléctrica o de lo contrario "se irían con todo".

Después que Moreno Cárdenas presentó un audio donde el senador Manuel Velasco habló de la amenaza, que el propio ex gobernador de Chiapas acusó fue desvirtuada, el Primer Mandatario enfatizó aseguró no haberse metido en esos asuntos.

"Pues que no es cierto yo nunca me he metido en eso, nunca lo he hecho es cuestión de principios, ideales, de moral y tiene que ver con la polémica que existe actualmente y estamos en víspera de las elecciones pero yo no me meto en eso tiene como dos años que no platico, dos o tres que no platico con Manuel Velasco".

Aclaró que la última vez que vio al legislador del Partido Verde fue cuando lo saludó en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así mismo evitó hablar de las acusaciones que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores hizo por presunto lavado de dinero por parte de "Alito" tras la difusión de un audio donde se le escuchó planear, con su aparente abogado, la evasión de algunas de sus propiedades en su declaración patrimonial.

"No ahí son otras cosas se trata de otros asuntos, yo creo que ya hasta son de dominio público pero además ustedes son muy buenos periodistas ya no quiero hablar de esto... no quiero hablar de eso menos hoy a lo mejor pasando las elecciones ya hablamos pero no quiero hablar de eso".

Recordar que Layda Sansores, reveló alrededor de cinco audios del líder priista, entre ellos donde se escucha a Moreno quejarse de supuestos recursos dados por la empresa Cinépolis a las campañas y otro afirmando que a los periodistas no se les mata "a balazos, sino de hambre", el propio Alejandro Moreno, dio a conocer que solicitó al encargado jurídico del PRI un peritaje del audio que le atribuyen a él, el cual corrió a cargo de un especialista enfatizando que "son truqueados".