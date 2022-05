Confusa y escandalosa, postura de AMLO por retenes: senadores

Retenes como el de Badiraguato están totalmente fuera de Ley sentenció este lunes el senador de Morena, Ricardo Monreal.

El jefe de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta declaró que el presidente López Obrador está enviando un mensaje confuso al decir que se hizo un escándalo sobre el retén donde el viernes se detuvo, en Badiraguato, a periodistas.

En conferencia Monreal Avila insistió en que cualquier grupo armado que no pertenezca a las Fuerzas de Seguridad, está fuera de la Ley.

“Estas armas prohibas y de uso exclusivo del Ejército son sancionada por la Ley. Entonces la Ley tiene que cumplirse sin excepción. A mí me preocupa porque el mensaje es confuso. El presidente de la República ha expresado un punto de vista que yo respeto, no quiero confrontarme con él, él ha dicho que no pasó nada y que estos grupos estaban intentando que nadie entrara con armas, pero si son grupos que no están dentro de las instituciones, están ubicadoa fuera de la Ley”, puntualizó.

Y a unos días de las elecciones en seis entidades, dijo que hay focos rojos en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, debido al clima de violencia que vive la región.

Por su parte, Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado, acusó a los gobiernos federal y estatales de Morena de cruzarse de brazos ante la violencia desbordada en el país.

Dijo que este gobierno concentra sus esfuerzos sólo en luchas internas partidistas y metas electorales.

"En los primeros cuatro meses de este año se contabilizaron, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, más de 8 mil 200 homicidios dolosos en todo el país, 310 feminicidios. Casi 200 secuestros y casi 200 mil robos. Si, repito, en sólo los primeros cuatro meses de este 2022. A eso sumamos el cúmulo diario de desaparecidas y desaparecidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero, este gobierno morenista insiste en que no pasa nada. Se cruza de brazos mientras el país se desangra", apuntó.

En tanto, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador no pacte con el crimen organizado y no “normalice” la instalación de retenes armados en carreteras del país, como ocurrió el fin de semana pasado durante su gira por el llamado “Triángulo Dorado”, cuna del otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo: “le exigimos al presidente de la República que no pacte con el crimen organizado”.

Reprobó que el presidente minimizara la presencia de personas armadas en un retén que detuvo a los medios de comunicación que cubren la fuente de Presidencia, cuando el convoy transitaba por el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Lamentó que el presidente afirmara que por este incidente se armó un escándalo.

“¡Claro señor presidente!, ¡claro!, que es un escándalo, es un escándalo que el jefe del Ejecutivo Federal le parezca normal que hombres armados instalen retenes en las carreteras de nuestro país, que lo hagan así de manera impune, que no haya un control y, además que puedan detener a diestra y siniestra. Por supuesto señor López Obrador es un escándalo dar su aval a los retenes de la delincuencia organizada en caminos y carreteras, es la mayor muestra de claudicación ante los delincuentes”, expuso Kenia López.