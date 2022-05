Condena PAN expresiones del presidente nacional del PRI contra periodistas

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, condenó las expresiones que sobre los periodistas hiciera presuntamente el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

"No pueden ser expresiones de este tipo, que el propio presidente del PRI ha dicho otras cosas que no las reconoce como propias, pero más allá de eso, sin entra en esa polémica, simplemente centrándonos en lo que dicen esas palabras, no importa quien las haya pronunciado, sin totalmente reprobables. Absolutamente".

Esas apreciaciones, no importa de quien vengan, reiteró, no las podemos compartir.

Nosotros respetamos y mucho al gremio periodístico; a las personas que están detrás de una cámara, de un micrófono, respetamos a los que tienen esa no le labor, aseguró.