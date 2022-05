Asesinato de activista Cecilia Monzón fue perpetrado por sicarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asesinato de la activista defensora de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, Cecilia Monzón, ocurrido este fin de semana en Cholula, Puebla, fue uno perpetrado, sin duda alguna por sicarios que cumplían una orden.

Dijo que de acuerdo con las primeras investigaciones se trató de un “ajusticiamiento”, aunque se investigan ya todos los móviles por parte del gobierno poblano, en coordinación con las autoridades federales, es un tema muy doloroso, aseveró.

“El asesinato de la señora Monzón en Puebla, es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido estamos atendiendo este problema grave, porque fue un ajusticiamiento, o sea, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron por ella. Un abrazo a sus familiares y decirles que ya se está trabajando existe coordinación con el gobierno de Puebla”

De hecho, pidió al subsecretario de la Secretaría de Seguridad federal, Ricardo Mejía, dar un poco más detalles.

El funcionario dijo que no se puede informar mucho por respeto a la secrecía de las investigaciones en curso, y para no alertar a los agresores, pero todo parece indicar que pronto se resolverá este delicado asunto, pues no habrá impunidad, se dará una respuesta eficaz.

“Este evento fue el pasado 21 de mayo a las 9:54 horas en San Pedro de Cholula, dos sujetos en una motocicleta disiparan varios tiros al vehículo donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, perdiendo la vida prácticamente al momento. Señalar que hay material importante de identificación y consideramos que esto se va a resolver de manera pronta y que no habrá impunidad”.

Dijo que para atender de mejor manera este hecho tan reprobable, las autoridades de Puebla cuentan con el respaldo del gobierno federal en materia de técnica, de inteligencia o investigación criminal.