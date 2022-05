Se confrontan en Congreso por paquete antiinflacionario de AMLO

Posturas encontrada generó en el Congreso de la Unión el Paquete contra la Inflación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La bancada de Morena en la Comisión Permanente defendió la decisión del Primer Mandatario y rechazó que este paquete signifique un control de precios sobre 24 productos de la canasta básica.

El senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, recordó que este paquete busca contener factores externos, como los efectos pospandemia por Covid-19 y el conflicto bélico Ucrania-Rusia, que impactan en el índice inflacionario no sólo nacional, sino mundial.

"El paquete contra la inflación es un acuerdo entre sectores productivos, sectores sociales y el gobierno, que no representa control de precios, que no podemos permitir que la oposición manipule un acuerdo entre el sector productivo para detener la ola inflacionaria, que hay que acotarlo con claridad, corresponde a un efecto poscovid externo y corresponde a un efecto por el incremento en el precio de los combustibles entre una guerra que se da entre Ucrania y Rusia. No corresponde a un efecto económico surgido de nuestra nación", explicó.

Por su parte, los legisladores de la bancada del PAN criticaron el llamado Paquete contra la Inflación y la Carestía y sentenciaron que es regresivo.

Esas medidas, dijeron, fueron de los ex presidentes priistas Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, para contener la inflación en el país.

El diputado Humberto Aguilar Coronado, calificó de insuficiente el Paquete contra la Inflación y la Carestía que presentó hoy el gobierno federal para mantener la inflación en un dígito, que prevé poner un precio máximo a 24 productos de la canasta básica.

"Que curioso, el presidente que crítica las medidas neoliberales, asume medidas del mismo corte que el presidente de La Madrid y que el presidente Salinas en su tiempo precisamente para evitar o controlar la inflación. Para nosotros es insuficiente este paquete económico, porque creemos que no va a contener la inflación. Sólo fija un precio de garantía a 24 productos de la canasta básica, porque esta lista de 24 productos representa el 13 por ciento de los que componen el Índice Nacional de Precios al Consumidor con el que se estima mensualmente la inflación en nuestro país", apuntó.

Reiteró que este paquete es insuficiente, porque no detendrá la pobreza alimentaria pues la canasta básica alimentaria incluye más de 40 productos.

Sumado esto a que los subsidios a gasolinas y diésel por más de 330 mil millones de pesos, han resultado insuficientes para evitar un alza en sus precios.

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, aseguró que lo que anunció este miércoles con "bombo y platillo" el presidente es un retroceso y la forma más burda de regresar al país al siglo pasado.