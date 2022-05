Para proteger a migrantes, se incrementará seguridad en frontera sur: AMLO

Al insistir que la travesía que realizan los migrantes centroamericanos por México, rumbo a Estados Unidos es muy riesgosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno incrementará las medidas de seguridad en la frontera sur del país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario señaló que tras su plática con su homólogo Joe Biden, se acordó el proteger más a los migrantes sin embargo reiteró la necesidad que haya mayor inversión para que las personas no se vean en la necesidad de salir de sus países.

"Tenemos que tomar medidas para proteger a los migrantes porque no conviene la travesía por el país es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos, los casos más lamentables, los hemos registrado y enfrentado en la frontera norte entonces por eso sí vamos a mantener más protección en la frontera sur pero insistiendo no me voy a cansar de insistir que hay que atender las causas".

Ante ello reiteró su crítica al Congreso de Estados Unidos porque dijo, ha evitado atender su proyecto para invertir en Centroamérica pero sí para atenderla guerra entre Rusia y Ucrania.

"Si manda 30 mil millones de dólares para proteger a Ucrania no han autorizado cuatro mil millones para atender a Centroamérica, con todo respeto queremos que se entienda, y eso es lo que nos conviene y es lo que están pidiendo los presidentes de Centroamérica que haya desarrollo".

Sin embargo, comentó que durante la gira que comienza este jueves por Centroamérica tratará con sus homólogos de Guatemala, Salvador, Honduras, Belice y Cuba sobre con base a su soberanía se brinde apoyo de México para suscribir convenios de colaboración para incrementar los empleos en dichas naciones a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.