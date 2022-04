El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas negó que los legisladores Andrés Pinto y Rocío Alexis Gamiño hayan sido expulsados de las filas partidistas por rechazar la reforma eléctrica de López Obrador, aseguró que ambos representantes no coincidieron con el acuerdo de la bancada de sufragar a favor de la propuesta presidencial y por ello, se decidió “dejarlos en libertad”.

Dijo que, en el caso de Andrés Pinto, él decidió abandonar al grupo parlamentario del Partido Verde y sumarse a la bancada del partido MC, y que Rocío Alexis Gamiño, de última hora, determinó votar en contra, pero nadie la presionó ni antes ni después, simplemente en un diálogo con ella dejó claro que no coincidía con la mayoría del grupo parlamentario y por ello, se le dejó en libertad.

“No fue correrla, simplemente fue dejarla en libertad porque evidentemente ella ya no compartía las decisiones del grupo. En dos ocasiones se platicó con ella, y al final hubo sorpresas, la mayoría de las compañeras y compañeros lo que pidieron era tener certeza o no del acompañamiento. Nadie, nadie le intentó coaccionar, y yo no sé qué tanto extrañan porque cuando otro grupo parlamentario lo hizo público diciendo que aquél que votara en contra iba a ser corrido del partido, eso no sorprendió”.

Sin embargo, en el oficio en que se notificó la salida de Rocío Alexis Gamiño del Partido Verde, decía que se le daba de “baja”.

En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista”.



Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido. — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 18, 2022

De hecho, la propia legisladora mexiquense el domingo reveló, en redes sociales, que fue expulsada por haber votado en contra de la reforma eléctrica y por ello, fue tachada como traidora a la patria.

Y este miércoles, la ahora diputada sin partido, Rocío Alexis Gamiño García, redactó un par de mensajes en respuesta a dichas acusaciones:

“Traidores a la patria son los que talan árboles por un capricho, a los que no les importa el cambio climático y priorizan ahogarnos en aire tóxico. Vendepatrias son las que destruyen nuestros recursos naturales, verdadero patrimonio y riqueza invaluable de México y el Planeta”.

Sobre su posible integración al grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, la ex pevemista, aclaró que por el momento no ha tomado ninguna decisión, por lo que se mantiene “independiente, con autonomía y libertad”.