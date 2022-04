México analiza diversas vacunas para menores de 5 a 11 años contra COVID-19

Continúa sin fecha para aplicar una vacuna a menores de cinco a 11 años contra COVID-19. Después que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se solicitó al mecanismo Covax, este martes el primer mandatario confió se tendrían los recursos necesarios para ellos pues fue pagado con anticipación alrededor de 78 millones de dólares.

“Nos alcanza lo que tenemos con Covax porque son más de 70 millones de dólares y nos cuestan las vacunas para los niños, según lo que nos informaron ayer, alrededor de 30 millones de pesos, en general nos alcanza lo que ya tenemos, en el caso de Covax, es un dinero que ya les entregamos, les pagamos por adelantado, lo que queremos es que nos den estas vacunas, que requerimos”.

Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que este dispositivo de la Organización de Naciones Unidas, no cuenta con los biológicos por lo que señaló que se estudia el hacer un convenio directo con Pfizer o con Cuba para obtener el biológico de Abdala.

“Hasta el momento, el mecanismo Covax no hay puesto en oferta la vacuna específica que se necesita para cinco a once años, todavía no… por otro lado también ya hemos hecho exploración solicitándoselo directamente a Pfizer que nos diga si podría darnos o no un contrato de vacunas, ya nos respondió que sí, en el segundo trimestre de 2022... Cuba tiene una vacuna muy buena, la Abdala, que ya la usa en su territorio… ellos incluyen niños desde los dos años de vida, nosotros en este momento no estamos considerando dos a cinco años, solamente cinco a once, pero vacuna Abdala puede ser una excelente opción”.

El funcionario aclaró por otro lado que México contempla cuartas dosis para adultos, siempre y cuando tengan algún padecimiento importante o sean integrantes del sector salud.

“Se identifica que pudieran, dada la naturaleza de su respuesta inmune y en generalidad la debilidad del organismo, beneficiarse de una cuarta dosis, entonces ¿qué decidimos en México? No lo tenemos como parte de la política de vacunación un esquema de cuarta dosis sin embargo por recomendaciones médicas, hay personas a quienes se les manda pedir una dosis adicional que representaría la cuarta y un poco pasa lo mismo ocurre con el personal de salud, por razones a su exposición profesional al virus SarsCov2 también entran en esta categoría de protección”.

Por cierto, que López-Gatell destacó que mantienen las reducciones de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por Coronavirus en el país, pues de estos comentó, se ha llegado a cuatro al día.

“Son las últimas cinco semanas, las más recientes, se redujo la incidencia de casos en casi diez veces desde las últimas cinco semanas, el último mes con una semana, hoy estamos teniendo en promedio diario de 188 casos en todo el país, por su parte la hospitalización las cifras son mínimas ya no son caso visibles en la gráfica, nos muestra la mortalidad y aquí también la reducción es muy notoria, en las últimas cinco semanas se redujo prácticamente diez veces la cantidad de defunciones y en este momento tenemos sólo cuatro defunciones diarias o menos por COVID-19 en todo el país, hay entidades federativas, dos terceras partes que han tenido días subsecuentes sin una sola defunción por COVID-19”.

Y a pesar que insistió en destacar la reducción de fallecimiento, el jefe del Ejecutivo Federal, enfatizó la necesidad de que las personas que aún faltan de vacunarse contra el Coronavirus acudan este mes a cualquier instancia de salud, por cierto, que anunció que a partir de mayo, los martes dejarán de utilizarse para hablar de COVID, y el Pulso de la Salud tratará del avance que tenga el gobierno federal para dotar de medicamentos, especialistas y más al sector en todos sus institutos.