Maroon 5 ofrece noche eufórica en la CDMX

La banda liderada por Adam Levine, Maroon 5, inició su gira por Latinoamérica este miércoles 30 de marzo en el Foro Sol como parte de su “World Tour”, la cual fue sensual, romántica y con mucha energía. Asimismo, el Setlits desde el primer momento mantuvo al público de pie y cantando.

A pesar de que el show tuvo unos minutos de retraso, los más de 50 mil asistentes, no dejaron de corear por 90 minutos canciones que son parte de su más reciente producción discográfica “Jordi” como “Lost” y “Beautiful mistakes” . El álbum tiene el nombre en honor a su representante Jordan Feldestein, quien falleció en 2017 por una trombosis pulmonar.

Otros temas que no podrían faltar y fueron con los que abrió la velada :“Moves like Jagger”,”This Love” y “Stereo Hearts”. Mientras, Adam salió luciendo una chamarra, camisa negra con figuras blancas y pantalón negro, y cualquier movimiento que hacía, el público femenino presente, en su mayoría jóvenes, no dejaban de gritar.

“¿Cómo están? Nosotros somos Maroon 5. Es bueno estar de regreso, los extrañamos mucho”, comentó el vocalista, que de inmediato fue ovacionado.

Además de estos temas, los fans corearon “Don’t wanna know”, “Cold”, “Payphone”, que fue el momento acústico de la noche y dio pie a otras palabras del líder de Maroon 5.

“¿Cómo se sienten hoy? Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, quisiera hablar español, pero lamento informarles que es terrible, horrible (palabra en español). ¿Van a cantar con nosotros?”.

“Girls like you” fue el tema con el que cerraron la velada, pero la euforia y gritos del público que pedían al vocalista quitarse la ropa, los hizo regresar e interpretar “Memories”, “She will be love”, “She will” y “Sugar”, y para deleite de los presentes Adam se quitó la camisa, lo que generó una ola de gritos y se despidió con un “Gracias México”.

La banda también estuvo presente en Tecate Pa’l Norte en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.