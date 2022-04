Revela AMLO que al interior de su gobierno "hay oposición" al Tren Maya

El presidente López Obrador reveló que además de las protestas de pseudoambientalistas, al interior de su gobierno hay quienes se oponen a la construcción del Tren Maya y les están metiendo el pie a esta mega obra.

Explicó que se publicó un decreto no solo para agilizar los trabajos porque van muy lentos, sino para blindarse de los tecnócratas que siguen en su gobierno, hay muchos empleados que todavía responden a intereses económicos de los anteriores gobernantes.

Dijo que la lucha de los supuestos ambientalistas no es por la defensa de la naturaleza sino por intereses económicos, porque son de una formación contraria a la transformación que busca su gobierno.

“No es por la afectación al medio ambiente, no es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna, no, no, no. Es un asunto político, o politiquero mejor dicho, por intereses, algunos de los que se oponen ni siquiera conocen las comunidades. Es por interés y para decirlo con toda claridad por dinero o por oposición política. Porque al interior del mismo gobierno hay oposición y no quiero señalar a nadie puntualmente pero es la verdad”.

El Presidente mostró algunos videos con testimonios de habitantes de las zonas donde se ubican los cenotes en Quintana Roo, quienes afirman que no habrá daños a la selva, y que están a favor del Tren. De hecho, los lugareños sostienen que los artistas que se han manifestado en contra desconocen la zona pues el nuevo trazo del Tren no pasa por encima de los cenotes como han asegurado.

También exhibió imágenes tomadas desde un helicóptero cuando supervisó las obras en las que ahora participarán militares.

López Obrador insistió que no se afectará la selva maya, pues desde que era joven, en su etapa de estudiante, ha luchado contra su destrucción, y que los opositores en realidad no buscan la protección de la naturaleza sino defienden intereses económicos, insistió.