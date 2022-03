Oposición en el Senado rechaza reforma electoral de AMLO

Como una ocurrencia destructiva calificaron senadores de oposición la iniciativa de reforma electoral que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto popular.

Julen Rementeria, coordinador del grupo parlamentario del PAN, insistió que esta propuesta lo que persigue es derrumbar y desconocer al INE, para que desde el Ejecutivo Federal administrar el resultado de las elecciones.

“La verdad es que lo que demuestra esta iniciativa o el anuncio de esta iniciativa que piensa mandar, es realmente la desesperación y las ganas que tiene por destruir, así por destruir al árbitro en materia electoral, al Instituto Nacional Electoral y por supuesto al Tribunal Federal Electoral. A partir de ahí administrar los resultados de las elecciones como le plazca y esto es gravísimo”.

Por su parte, la vicecoordinadora de la bancada, Kenia López, le advirtió al presidente que esta reforma no tendrá los votos de Acción Nacional y confió en que el bloque de contención “no se mueva”, porque no va a permitir que este gobierno destruya a las instituciones.

“Esta obsesión por destruir al árbitro electoral lo único que demuestra es que hay un gobierno autoritario. No cuente con nuestros votos, porque el bloque opositor y el Partido Acción Nacional seguirá defendiendo a las instituciones”, indicó la senadora.

El senador del PRI, Mario Zamora, recordó que la democracia en México ha costado vidas y no es el triunfo de un partido o de un gobierno, sino de todos los mexicanos.

“Y no creo que nadie de los mexicanos de bien, quisieran dar un paso atrás respecto a algo que no es perfecto, que es perfectible, que tiene espacios de mejora. Pero, nadie quiere regresar a vivir en un país donde no seamos nosotros mismos quienes decidamos quien nos gobierna. Yo creo que no es un tema menor, a lo mejor es una puntada más de esas muchas que tienen en la mañanera cuando dedicas tantas horas a improvisar y cuando es poco lo que te preparan para decir, insisto, en los temas serios.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, recordó que los consejeros y los magistrados electorales, representan a instituciones contramayoritarias por definición, especializadas y no necesitan ir a un proceso de legitimación popular para hacer su trabajo.

“¡Por favor!, que el presidente de la República se ponga serio, que lejos de estar pensando cómo descompone a las instituciones del Estado, se ponga a pensar cómo las fortalece. Nos parece, como muchas otras cosas más, una ocurrencia del presidente de la República, que repito ahora está aflorando esa vocación legislativa, si tiene tantas ganas de legislar, de presentar iniciativas que, se postule para ser legislador en la próxima elección, le haría muy bien a él, a su salud y a su ímpetu político”, sentenció.

Por su parte, Germán Martínez, senador del Grupo Plural, aseveró que esta reforma es un distractor del presidente para desviar la atención del grave problema de inseguridad que se registra en Michoacán.

“Es un distractor más para no hablar de las muertes violentas en Michoacán, hay por lo menos 634 michoacanos que no van a ir a votar a la revocación porque están muertos. La 4T sigue abriendo tumbas en este país, desde la pandemia y con las masacres y es indolora a lo que las familias de Michoacán están padeciendo, por eso su reforma es un distractor más. Yo digo desde aquí que como siguen esas masacres y como se siguen esas ocurrencias en las mañaneras, ¡al diablo con su revocación!”.

Señaló que esta propuesta de desaparecer al INE y al Tribunal Electoral es un acicate más para que el presidente promueva su revocación de mandato.