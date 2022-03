Niega Sheinbaum promoción casa por casa de su gobierno pro revocación

"No tengo conocimiento", "No sé de donde están sacando esa información", "No sé lo que se está haciendo", así respondió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbuam, a los cuestionamientos respecto a que servidores públicos de su gobierno y simpatizantes de Morena que están pasando casa por casa, con padrones sociales en mano, a promocionar la consulta del 10 de abril.

Nosotros bajo ninguna circunstancia condicionamos los programas sociales, "eso era antes", dijo a ser interrogada sobre esta situación.

Cualquiera que llegue a hacer una acción de este tipo no representa a nuestro proyecto, añadió

Ante las evidencias de que si hay personas del partido Morena y de trabajadores de la Coordinación Participación Ciudadana del gobierno que están acudiendo a los domicilios y que incluso portan chalecos de color guinda, la Jefa de Gobierno respondió con "No tengo conocimiento de este tema, habría que revisarlo".

No se está haciendo, no se están compartiendo desde el gobierno de la ciudad datos personales de los programas sociales en ninguna actividad política, no se ha compartido con ningún partido político, eso no se está haciendo.

Este es parte del diálogo entre la Jefa de Gobierno y la reportera que la cuestionó.

-No sé de donde están obteniendo la información

-De los ciudadanos

-¿Pero qué ciudadanos?, ¿De dónde están obteniendo la información?

-De las visitas que los funcionarios están haciendo.

-No se decidió realizar casa por casa. No sé de dónde obtienen la información.