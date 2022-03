AIFA; caro, en obra negra, inconcluso y mal hecho: Kenia López

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López calificó de “elefante blanco” esta obra, pues constató que de la nueva terminal aérea, en su segundo día de operaciones sólo despegan cinco vuelos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recorrió el AIFA donde se percató que estaba desierto y su actividad concluía a las 15:00 horas con el despegue del último.

También, comprobó que la conexión a Internet es mala, pues por lapsos se perdió la señal de audio del enlace vía Zoom para mostrar su recorrido por el AIFA.

Además, de que el voceo en un periodo de 30 minutos llamó a abordar solamente un vuelo.

En su transmisión en vivo, López Rabadán mostró los techos de lámina del AIFA y los mostradores de las aerolíneas vacíos. Kenia López refirió que este es un aeropuerto en obra negra, mal hecho e improvisado, con pistas inconclusas y con locales comerciales sin terminar y los que ya están acabados cerrados.

Recordó que la construcción del AIFA está plagada de opacidad y es producto de un capricho de Andrés Manuel López Obrador en el que invirtió 400 mil millones de pesos.

“Se han gastado hasta ahorita en este capricho presidencial más de 400 mil millones de pesos. Prometieron que la construcción de este nuevo aeropuerto sólo costaría 70 mil millones de pesos, ¿lo recuerdan? Pero, hoy solamente de aquí hasta a las 3 de la tarde que es el último vuelo, solamente hay 5 vuelos en este elefante blanco. ¿Se imaginan? 400 mil millones de pesos para que solamente haya 5 vuelos”.

Reiteró que no hubo transparencia en la contratación de proveedores y la mayoría fueron adjudicaciones directas a empresas creadas en este gobierno.

Refirió que, de 1,233 contratos revisados se encontró que el 78 por ciento fue por invitación restringida y el 22 por ciento por adjudicación directa, es decir, todos fueron producto del “dedazo”.

Calificó de montaje lo ocurrido ayer durante la inauguración del AIFA, con la aparición “espontánea” de vendedores de souvenirs del presidente López Obrador y de una mujer que vendió tlayudas.

“Porque la historia de ayer de las tlayudas, de la venta de las tacitas y todo eso, fue una telenovela, hoy no hay nada. Ayer fue un montaje más, no sé, probablemente de Epigmenio (Ibarra) no, seguramente, está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas”.

Este martes el AIFA sólo registró 5 vuelos:

Dos de Viva Aerobus, uno que despegó a las 11:30 horas con destino a Guadalajara y otro que salió a las 12:30 horas con destino a Monterrey.

Otros dos de Volaris que partieron a las 13:20 y 13:27 horas rumbo a Tijuana y Cancún, respectivamente.

Y el último, de Aeroméxico, que despegó a las 14:53 horas con destino a Mérida.