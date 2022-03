Que manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer sean pacíficas

El presidente López Obrador, hizo un llamado a las mujeres que participarán este martes en las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer para que lo hagan de manera pacífica sin caer en provocaciones, ni golpear a las policías que resguardarán el orden.

Dijo que su gobierno sabe que algunas acudirán con marros y sopletes, a quienes pidió no actuar con violencia al defender una causa justa, que no utilicen una lucha legítima para tratar de proyectar a México como un país en llamas.

"Hago un llamado a las que se van a manifestar mañana, a las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y que no haya violencia, porque tenemos información que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov, ¿de qué se trata?, eso ya no es defender a las mujeres ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora y reaccionaria en contra nuestra. Yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas".

Reiteró que la violencia no se puede resolver con más violencia, recordó que él luchó por muchos años contra un régimen autoritario y corrupto, y nunca utilizó la violencia.

"Yo sostengo que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, eso es inmoral, inhumano, entonces no se puede defender una causa justa y utilizar la violencia, usar bombas o golpear a mujeres encargadas de la seguridad, no. Yo vengo de la oposición y luché años contra un régimen autoritario y corrupto y enfrenté la violencia sin violencia. Y triunfamos sin utilizar la violencia".

Incluso, López Obrador se preguntó porque si su gobierno pugna por la igualdad de género, económica y social y por la igualdad ante la ley, las feministas lo atacan, ¿por qué van contra nosotros?, ¿por qué quieren situarnos como si estuviéramos en contra de las mujeres? Eso es manipulación vil, aseveró.

Dijo que respeta las opiniones de los que están en contra de su gobierno, como algunos columnistas que hasta lo insultan, pero de eso a lanzar bombas, o destruir los monumentos hay mucha diferencia. López Obrador aseguró ser pacifista partidario de Gandhi o de Luther King.