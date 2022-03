8M2022 las mujeres volverán a tomar las calles de México

México alcanzó su cifra más alta de feminicidios en 2021, con 1,004 casos, razón por la cual desde el pasado viernes diversos colectivos se sumaran a la convocatoria para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer.

La Glorieta de Insurgentes fue el escenario para que las jóvenes con pancartas y ataviadas de morado, hicieran un llamado a participar en los diversos movimientos, marchas, mítines, plantones y hasta paralización de actividades en protesta por la ola de violencia feminicida, entre otros motivos.

Víctor Sandoval (W RADIO)

Este lunes comenzaron las actividades conmemorativas en las que miles de mujeres exigirán un alto a la violencia; en la ciudad de México desde redes Amnistía Internacional y colectivos como: Alianza de Redes Feministas Nacionales, Transcontingenta, Balance, A. C., Mexicanas Discap, entre otros ha llamado a la marcha pacífica e incluyente.

Puntos de encuentro: Ángel de la Independencia 16:00

y Ciudad Universitaria 14:00, Monumento a la Revolución 14:00

Ruta de recorrido: inicia en el Ángel de la Independencia para continuar hacia la Glorieta de Insurgentes, continuará por la Glorieta de Colon, hoy conocida ya como la Glorieta de las Mujeres que luchan para llegar a las calles del primer cuadro de la Ciudad.

Mitin: Será en el Zócalo capitalino en donde los colectivos esperan realizar diversas actividades, desde puestos de oritentación sexual hasta expresiones artísitcas y musicales.

En el caso de Amnistía internacional, su cita fue extendida en redes y será a partir de las 16:00 en la Glorieta del Ángel, sobre Reforma.

📢 ¡El próximo #8M2022 súmate a nuestro contingente y alcemos la voz juntas #HastaSerEscuchadas📢! 💜🕯️



📆 Martes 8 de marzo 2022

⏰ 16:00 hrs.

📌 Nos vemos en las Ecobicis de Río Tiber a un lado de la Victoria Alada.

🔗 Regístrate aquí: https://t.co/PleHpk2LaN pic.twitter.com/p9XNWmzxyl — Amnistía Int. México (@AIMexico) March 2, 2022

Son diversos los colectivos que en redes han convocados a mujeres y hombres, pues este 8M2022 habrá inclusión.

Este #8M marchamos porque #JuntesLoPodemosTodo 💜🔥

📌 3:30 en la esquina de Florencia y Reforma

🏳️‍⚧️ Contingente abierto para adolescentes, personas trans y personas no binarias pic.twitter.com/DiK4RwCXGp — Balance AC (@balancejoven) March 5, 2022

Ante un semáforo en verde luego de la pandemia las mujeres están determinadas a tomar nuevamente las calles en una demanda justa y de inclusión como en el caso del colectivo Mexicanas Discap, cuya reunión se espera a un costado del Monumento a la Revolución a partir de la una de la tarde de este martes 8 de marzo.

W Radio (Especial)

En la capital mexicana serán 3 mil las mujeres policías quienes vigilarán las marchas y manifestaciones, y se desplegará un equipo de apoyo con elementos de primeros auxilios, a fin de salvaguardar la integridad de las mujeres que asistan.

Ante tal situación, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a las mujeres y desde su conferencia de este lunes les pidió a no proyectar un México en llamas, a externar sus demandas de forma pacífica, a no caer en provocaciones, ni golpear a las mujeres policías, pues afirmó que se sabe que algunas acudirán con marros y sopletes, por lo que pidió no actuar con violencia al defender una causa justa.

Al respecto y desde su cuenta de Twitter, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional escribió:

Le recuerdo al señor Presidente que sí, el feminismo es una postura política: exigimos igualdad y una vida libre de violencias. Nuestras demandas son legítimas y el deber del estado es atenderlas. Basta de estigmatizarnos. #GritoMonumento #HastaSerEscuchadas https://t.co/4PAOZ9R6lc — Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) March 7, 2022

En tanto colectivos feministas de diversos estados de la República también han lanzado sus convocatorias que pintarán las calles de morado, color emblemático del Día Internacional de la Mujer, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para recordar a todos los derechos de las mujeres y la violencia que viven cada día en todo el mundo.