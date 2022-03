Diputados evitan que Tribunal Electoral revierta decisiones del Congreso

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 335 votos a favor, 136 en contra y 9 abstenciones, cambios legales para prohibir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolver sobre impugnaciones a decretos aprobados por el Congreso de la Unión.

La Ley del Sistema de Impugnación en Materia Electoral fue modificada en San Lázaro, por lo que la minuta se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

De ser autorizada también por el Senado, los magistrados no podrán atender casos como la queja que presentó el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) ante el TEPJF, por no ser incluido en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión bajo el argumento de no contar con la representación suficiente para integrar dicha Comisión que opera durante los recesos del Poder Legislativo.

Y es que la reforma al artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que dicho tribunal electoral no podrá “impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas”.

Se oponen diputados del PAN y MC

Pero los legisladores del PAN y MC se opusieron, al considerar que dicha iniciativa vulnera la división de poderes y deja fuera de todo control constitucional las decisiones del Congreso de la Unión.

Incluso la diputada de MC, Ivonne Ortega, advirtió que dicha reforma será controvertida ante la Suprema Corte, porque viola la Constitución.

“Esta reforma no va a transitar, la llevaremos a la Suprema Corte de Justicia, aunque no les guste y será declarada inconstitucional por el máximo órgano tribunal. Están abusando de la sobrerepresentación que les confirió la ciudadanía y están traicionando al pueblo”.

En tanto, los diputados de Morena, PT y PRI, que impulsaron esta iniciativa argumentaron que con ella garantiza la autonomía del Congreso y evita las intromisiones de otros poderes.

El petista Benjamín Robles dijo que Movimiento ciudadano no puede imponer sus criterios siendo una minoría.

“Es la defensa de la soberanía del Congreso como depositario del Poder Legislativo que es autónomo, y como tal tiene la potestad de adoptar las decisiones soberanas sobre su funcionamiento interno. Lo que buscan es abrir una ventana que les permita resquicios legales para tumbar las decisiones internas. Sigan buscando la manera de imponer su minoría”.

Por su parte, la priista Cristina Ruiz, dejó claro que es necesario mantener una separación entre los poderes para no caer en mecanismos que hagan inoperante las funciones del Congreso de la Unión.