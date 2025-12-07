Hallan cuerpos calcinados dentro de vehículo en Tepalcingo, Morelos

Los cuerpos calcinados de cinco personas fueron encontrados dentro de un vehículo incendiado en la carretera Axochiapan-Amatuca, en el tramo que corresponde al poblado de Agua Fría del municipio de Tepalcingo, en la zona oriente de Morelos.

¿Dónde ocurrió el hallazgo del vehículo incendiado?

Corporaciones de seguridad atendieron el reporte de un auto en llamas, durante la mañana de este domingo.

Al realizar las primeras diligencias, observaron que en el interior estaban cinco personas - tres hombres, una mujer y un menor de edad-, además de que el vehículo presentaba múltiples impactos de bala.

¿Qué acciones realizaron las autoridades en la zona?

Personal de la Fiscalía de la Región Oriente se trasladó al sitio para iniciar las primeras indagatorias.

Agentes de investigación criminal y peritos especializados en la escena del crimen localizaron casquillos de armas largas.

En tanto, el Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento legal de los cinco cuerpos, los cuales se encuentran en calidad de desconocidos.

