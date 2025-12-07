Erupción del volcán Kilauea en Hawái: el USGS muestra lava al rojo vivo en nuevas imágenes

Fuentes de lava alcanzan los 305 metros (1000 pies) sobre el borde del cráter Halemaumau. (Foto de USGS -M. Zoeller./Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El Kilauea, famoso por su comportamiento impredecible y sus episodios de intensa actividad volcánica, volvió a despertar este fin de semana. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó que el volcán entró nuevamente en erupción, liberando fuentes de lava al rojo vivo que se elevan varios metros y recorren la superficie del cráter.

La noticia no tomó del todo por sorpresa a los científicos, quienes habían registrado un aumento en la actividad sísmica en días recientes. Sin embargo, el momento exacto de la erupción siempre resulta imprevisible, y esta vez ocurrió de forma repentina durante la madrugada.

Here are some other views of Kīlauea summit eruption lava fountaining episode 38 in Halema‘uma‘u crater on the Island of Hawai‘i, and answers to some of your questions about this activity.



This eruptive episode began from the north vent at about 8:45 am HST this morning,… pic.twitter.com/MjhcX93MLg — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 6, 2025

Las imágenes en vivo del USGS muestran dos ángulos distintos del volcán Kilahuea: uno que evidencia la salida violenta de lava desde el interior del cráter, y otro que revela cómo los ríos de material incandescente avanzan por zonas calientes de la caldera.

Un laboratorio natural para los científicos

El Kilauea es uno de los volcanes mejor monitoreados del planeta. Debido a su actividad constante, es considerado un “laboratorio natural” para entender cómo se comporta la Tierra por dentro. Esta nueva erupción, según los científicos, ofrece datos valiosos sobre la presión interna del magma y los ciclos eruptivos del volcán.

Los especialistas explican que la actividad actual se limita al interior del cráter Halemaʻumaʻu y no representa, por ahora, una amenaza directa para la población. Aun así, mantienen vigilancia continua porque los patrones volcánicos pueden cambiar sin previo aviso.

El USGS también advirtió sobre la emisión de gases volcánicos, especialmente dióxido de azufre, que puede afectar la calidad del aire en comunidades cercanas, dependiendo de la dirección del viento.

Las autoridades insisten en que no hay riesgo inmediato para la población, pero piden seguir las actualizaciones del USGS y del Departamento de Defensa Civil de Hawái. Por ahora, el espectáculo visual domina las redes sociales, donde miles de personas comparten videos de la erupción.