Interpone Sheinbaum denuncia contra el INE en TEPJF

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una queja en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral que la obligó a bajar el manifiesto que ella y 17 gobernadores publicaron en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Volvió a decir que no está de acuerdo con el fallo porque, según ella, no se violó la veda electoral. Insistió en que el INE no está informando sobre la consulta de revocación del mandato que se realizará el 10 de abril.

Por una parte nos impide hablar y por la otro no informa, se quejó.

"Ya lo comentaba con mis compañeros y compañeras no hay comunicación, No hay ninguna información, no hay información de cuál es la pregunta", protestó.

¡Es obligación de ellos difundirla! Es un llamado a que el Instituto Nacional Electoral cumpla también con la Constitución difundiendo este ejercicio de participación, recalcó.