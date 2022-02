No se ha confirmado que hayan sido fusiladas 17 personas en Michoacán: AMLO

El presidente López Obrador, aseguró que aún no está comprobado que 17 personas hayan sido fusiladas en San José de Gracia, Michoacán, como se ha informado en algunos medios de comunicación, pues al parecer se trató de un enfrentamiento y hasta ahora se han encontrado solo algunos casquillos percutidos, manchas de sangre y hasta algunos restos, pero no los cuerpos de quienes presuntamente fueron asesinados.

No obstante, dijo que la investigación continúa en la fiscalía michoacana.

"El reporte que nos mandó la fiscalía y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, si hay evidencias de que hubo un enfrentamiento hay casquillos, unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados".

Dijo "ojalá que no sea cierto, deseo con toda mi alma que no sea así como dicen los medios" y criticó a algunos diarios y comunicadores o comentaristas que afirman algo que no ha sido comprobado.

"Ojalá no sea cierto, como lo están difundiendo, pero me llamó la atención, porque El País, el Reforma que creo que lo trae en ocho columnas, pero todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho, fusilan a 17 en velorio. Deseo con toda el alma que no sea como ellos lo están dando a conocer".

López Obrador dijo que este mismo lunes podría haber más información sobre este delicado y preocupante caso ocurrido en Michoacán.