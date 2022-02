Ya hay condiciones para actividades presenciales: Especialistas UNAM

Aunque hoy en día tenemos una elevada experiencia inmunológica donde se han aplicado 175 millones de dosis en nuestro país, debemos estar conscientes de que deberemos seguir observando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la etiqueta respiratoria, señaló el Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y Coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus doctor Samuel Ponce de León Rosales.

Al participar en la conferencia "La Pandemia hacia el tercer año, recuento y perspectivas desde la UNAM", el especialista aseguró que ya existen las condiciones para regresar a las actividades presenciales.

"Y así encontramos que hay condiciones favorables ya para reiniciar las actividades presenciales y fundamentado en este amplio conocimiento y experiencia con intervenciones preventivas aprovechando además el impacto clínico relativamente menor que tuvo Ómicron en términos de gravedad de infección", aseguró el especialista universitario.

Al cuestionársele cómo será el panorama en los meses venideros tomando en cuenta que ya está en puerta la primavera dijo que les gustaría anticipar que será una temporada tranquila, pero afirmó que aunque la mayoría del territorio está en semáforo epidemiológico verde la situación no se debe tomar a la ligera.

"Pero no sabemos qué es lo que nos deparan los próximos meses prácticamente este año, nos gustaría poder anticipar que efectivamente primavera y verano serán tranquilos que quizás veremos un incremento en el número de casos que se diagnostiquen y recordemos que la situación no se debe tomar a la ligera pensando en que pasamos de la pandemia a la endemia y que tenemos ya cada uno de nosotros la gran mayoría una gran experiencia inmunológica porque esta experiencia no impide las reinfecciones", advirtió el doctor Samuel Ponce de León Rosales.

Por último el también Coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, apuntó que el Semáforo Epidemiológico Verde que es hacia dónde va nuestro país y a donde pronto va a llegar todo nuestro hemisferio no significa suspender las actividades, retirar los confinamientos y mandatos no significa suspenderlos, sino transferir la responsabilidad del Estado a los individuos, nosotros tendremos que ser responsables de nuestras acciones para prevenir la infección y esto debería de quedar muy claro, puntualizó.

"Y de esta manera vamos a tener que seguir viviendo utilizando medidas preventivas continuamente, vamos a tener que utilizar el cubrebocas, la etiqueta respiratoria en todas nuestras actividades cotidianas por más que lleguemos al vede. Vamos a usar con mucha frecuencia las pruebas de diagnóstico para minimizar riesgos en situaciones particulares, conocer mi estado en este momento a pesar de que no tenga síntomas en ocasiones, para ver si pudieras visitar a alguna gente que pudiera representar un riesgo en particular, para ir a un evento para asistir a alguna situación de actividad que implique contacto con otras personas y desde luego seguir evitando concentraciones", expuso el doctor Ponce de León Rosales.