Diputado de Morena pide a narcos que dejen en paz a población de Zacatecas

El diputado federal de Morena, por Zacatecas, Marco Antonio Flores Sánchez, recientemente llamó a la población zacatecana a tomar las armas para defenderse de la delincuencia, si las autoridades no frenan la inseguridad en dicha entidad gobernada por el también morenista, David Monreal.

Ahora hizo un llamado a los grupos delictivos que operan en Zacatecas a que ya dejen a la población en paz y reiteró su llamado a que la gente se arme en grupos de autodefensa si las autoridades federales y estatales no ayudan a que regresen la tranquilidad.

En conferencia de prensa, en el recinto de San Lázaro, el legislador morenista , quien se dijo “fan de López Obrador”, señaló que buscó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, desde hace más de un mes para solicitarle su intervención y que aún no recibe ninguna respuesta.

“Estamos pidiendo audiencia con Rosa Icela desde hace ya más de un mes y no tenemos respuesta, está mal que lo diga, pero mi pecho no es bodega dijo el Presidente y creo que debemos poner atención a las situaciones de emergencia y en este caso Zacatecas ya son muchísimos años que llevamos en esa situación. Y claro que lo dije, si no nos hacen caso hay si no nos hacen caso hay que ver otras opciones, también a los narcos les pido que no se metan con la gente que no se mete con nadie”.

Marco Antonio Flores Sánchez, anunció que de no tener una respuesta de la funcionaria, en los próximos días solicitará una audiencia con el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para plantearle la crítica situación que sufre la sociedad zacatecana.

El diputado federal de Morena, ex vocalista de la Banda Jerez resaltó que tan solo en el municipio de Jerez son más de dos mil personas, que habitan en la sierra, luego de haber sido desplazadas por el crimen organizado.