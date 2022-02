La diputada Rocío Banquells sale del PRD y se suma a MC en San Lázaro

La diputada federal Rocío Banquells abandonó este lunes el grupo parlamentario del PRD al que pertenecía, para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).

Con esta incorporación la bancada naranja pasa de 23 a 24 integrantes, mientras la fracción del partido del sol azteca se reduce de 16 a 15 legisladores.

En un comunicado la bancada del PRD lamentó la decisión de la también cantante y actriz, de hecho, acusó al partido Movimiento Ciudadano de dividir a la oposición y hacerle el trabajo a quien dice combatir políticamente, pues antepone sus intereses particulares a los de un país que exige una oposición unida y responsable”.

Sin mencionarla por su nombre, el PRD criticó que Rocío Banquells haya traicionado a los partidos que la postularon para ocupar la diputación federal, es decir, al PRI, PAN y PRD que integran la coalición Va por México

Por su parte, al anunciar su incorporación a la filas de MC, el coordinador parlamentario de la bancada naranja, Jorge Álvarez Máynez, dio la bienvenida a Rocío Banquells.

“Estamos muy felices de esta noticia, la verdad es que con la diputada Rocío Banquells hemos tenido una identidad, desde que asumimos en septiembre la responsabilidad de integrar la actual Legislatura porque ella ha tenido una congruencia en la agenda , de las causas que representa una firmeza y porque ha sido una legisladora no solamente combativa , sino congruente con lo que planteó en campaña y además porque Rocío Banquells es una gran compañera”.

Cabe mencionar que la propia diputada, ahora de MC, Rocío Banquells, respondió a través de un mensaje en redes sociales a las descalificaciones que hizo de ella la bancada del PRD.

“Por este tipo de violencia y descalificación hacia mi persona como mujer y legisladora, decidí no tolerarla y me incorporé al @MovCiudadanoMX donde me han demostrado que el RESPETO sí existe en la política. #NoALaViolenciaPolitica ¡Mi compromiso sigue con #TlalpanDistrito14”.