"Caso aislado" el menor que disparo en escuela: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum consideró que el incidente del menor que disparo un arma de fuego en la escuela secundaria República de Chile, es un caso aislado.

“Las escuelas son lugares seguros en la Ciudad de México en todos los sentidos. Este es un caso aislado” dijo y descartó el regreso del programa Mochila Segura, ya que recordó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación “dijo que no es viable”.

Respecto a los hechos, el representante de la Secretaria de Educación Pública en la capital del país, Luis Humberto Fernández informó que fue el propio menor el que introdujo el arma al plantel.

No hay lesionados de gravedad y las actividades se realizan con normalidad. Así que no fue necesario el desalojo de los alumnos porque, subrayó, no hubo ningún riesgo para ellos.

Los padres de familia que quisieron pudieron ver a sus hijos, e incluso se los pudieron llevar, explicó.

Los hechos ocurrieron en el laboratorio de biología y aseguró que hubo una pronta respuesta del director de la escuela Carlos Rodríguez González, quien dijo que a los alumnos se les va a dar apoyo psicoemocional.