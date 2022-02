Se dará respuesta a las observaciones de la ASF: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a dar respuesta a todas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2020.

Consideró que el informe donde se advierten irregularidades por hasta 63 mil millones de pesos "es preliminar".

"Se va a dar respuesta a todo. No hay problema", dijo al tiempo que sacaba un pañuelo blanco diciendo: "para los conservadores, pañuelito blanco, ya no hay corrupción. Ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso resistimos".

Sobre las irregularidades detectadas en las obras insignia de su gobierno como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, dijo que siempre es así.

"Así es siempre. Se audita todo y se empieza a aclarar. Recuerden ustedes que como llegaron a decir de la Auditoría Superior de la Federación que el cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco nos había llegado a costar 300 mil millones de pesos y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones de pesos a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior.

Desde luego, dijo, esto lo usan nuestros adversarios porque "piensan que es lo mismo" pero en este gobierno no hay ladrones "para que quede claro", aseguró.

Informó que ya se investigan actos de corrupción en el programa de Seguridad Alimentaria Mexicana, (SEGALMEX) y que ya hay denuncias penales presentadas desde hace más de seis meses contra funcnarios por malos manejos.

Sin embargo, dijo que su titular Ignacio Ovalle se mantendrá como director de SEGALMEX. "Si no hay pruebas de que se cometió un delito pues no podemos hacer juicios sumarios".