Si hay denuncias contra José Ramón, que se les de curso: AMLO

Si hay una investigación en contra José Ramón y su esposa en la Fiscalía General de la República no hay ningún problema, que se le de curso, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En el caso de que se abriera la carpeta de investigación. No hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante a autoridad y el que nada debe, nada teme", aseguró.

Y que, si José Ramón y su esposa lo desean, dijo, que "hagan lo propio, pero yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan sólo si hay denuncias".

Imagínense, aseguró en conferencia de prensa, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian pues no tendría tiempo para gobernar.

"Arman todo eso para debilitar a la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad".

Reiteró que todo es parte de una campaña de desprestigio "con la máxima del hampa del periodismo según lo cual lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo la calumnia cuando no mancha tizna".

"Ahí están duro y duro y duro. Imagínense cuanta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme y traemos 70 por ciento de aceptación, un poco más en nuestras encuestas porque la gente está muy contenta".

En la conferencia de prensa, el presidente insitió en que Carlos Loret, Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva digan cuánto ganan por su trabajo.