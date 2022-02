Pedirá AMLO al SAT e INAI aclarar ingresos de Carlos Loret de Mola

Reiterando descalificaciones como corrupto y mercenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos anuales que tiene el periodista Carlos Loret de Mola, días después de solicitarle que hiciera una declaración pública de las cantidades y nombres de quienes le pagan por su trabajo.

En la mañanera desde Sonora, visiblemente molesto, destacó que Loret respondió a su petición solicitando que se diera a conocer el ingreso del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán a lo que el primer mandatario insistió que es independiente.

“Que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto ni siquiera periodista, le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana… José Ramón tiene 40 años y es independiente y no tiene que ver con el Gobierno porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni ninguna de esas lacras y no le voy a fallar al pueblo y espero que José Ramón conteste ya es grande, de qué vive”.

Señalando que los trabajos relacionados con sus hijos como la renta de una residencia en Washington son un montaje y tienen sólo el motivo de atacarlo, por lo que asegurando que es la población quien le informa a él, le pidió al vocero de presidencia, Jesús Ramírez publicar un “papelito” que le entregaron para difundir cuáles son los ingresos de Carlos Loret de Mola, anunciando que solicitará a la Secretaría de Hacienda y al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que aclaren su veracidad.

“Me llama mucho la atención y me va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado, Radiópolis que es W Radio, que es de Prisa de España, los que publican El País, en una sociedad en donde está Caval Peniche, me llama la atención que la empresa que tiene Loret se llama, la nota es la nota, o sea que estamos en eso ¿no?, la nota es la nota, Latinus, este también quiero información más a fondo porque tienen que ver con los que venden medicinas”.

En la imagen se desglosa además un pago en 2021 por 9.2 millones por parte de Radiópolis, 6.3 de Latinus, 4.5 millones pagados por El Universal, The Washington Post con 6 a lo que calificó como poquitero mientras por otros ingresos, 2 millones 800 mil pesos ante la suma bruta anual de 35 millones 200 mil pesos, el presidente aseguró que el comunicador, gana más que él.

“Esto es cuatro millones 500 mil al año que son como 350 mil al mes, a ver porque esto es un dialogo circular, otros, ahhh Whashington Post 600 mil año, en total en bruto, hay que ver si paga impuestos todo esto lo voy a pedir en el informe, 35 millones 200 mil, pero para que la gente tenga una idea porque hasta me da pena porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo”.

Publicó a lado de las cifras de Loret, el ingreso anual que como jefe del Ejecutivo Federal mantiene de dos millones 11 mil 404 pesos brutos, señalando que los ingresos de Carlos Loret de Mola no son por ser un gran periodista o escritor, sino por golpear a su administración.

“Lo hago porque está de por medio la transformación, esto no es un asunto personal, yo estoy bien con mi consciencia yo duermo tranquilo, pero represento junto con muchos un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país y ese movimiento, hay que defenderlo de quienes se han beneficiado con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con el saqueo”.

Enfatizó que como presidente no han podido “hacerlo papilla” por la honestidad con la que ha manejado su labor y vida.