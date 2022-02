Bajo el principio fundamental de reconocer nuestras lenguas originarias, la vigésima tercera edición del festival Cumbre Tajín tendrá lugar de forma presencial del 18 al 20 de marzo, en el Parque Takilhsukut, de Papantla, Veracruz, espacio para el diálogo, la reflexión y planeación de la regeneración cultural, informó en conferencia de prensa la Secretaria de Cultura del Estado, Xóchitl Arbesú Lagos.

Para la realización de Cumbre Tajín, la funcionaria aseguró que se tiene garantizado la implementación de todas las medidas sanitarias pues apuntó luego de casi dos años de pandemia y la Cumbre Tajín será la punta de lanza para que otras fiestas y festivales se realicen de manera presencial.

“Y sabemos que Cumbre Tajín será la puerta que abrirá muchísimos eventos presenciales en este 2022 siempre cuidando la salud pero también recuperándonos unos a otros, ya estuvo bien de no vernos ya estuvo bien de no sentirnos cerca, ahora lo haremos as la más pura y dura manera jarocha”, manifestó la funcionaria estatal.

La Secretaria de Cultura de Veracruz señaló que tienen muchas expectativas económicas en estas 20a edición de la Cumbre Tajín.

“El tema de la derrama económica sabemos que es el primer evento que se realiza después de estar varios meses encerrados, entonces creemos que la gente puede venir de una manera confiada así que la derrama económica que estamos esperando es arriba de los 50 millones de pesos, entre el 70 y 75 a por ciento del aforo pero si son varias decenas de miles de personas”, apuntó Xóchitl Arbesú.

En el tema de la seguridad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, presumió que por fortuna en Veracruz los delitos han ido a la baja y apoyó su dicho en las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (más del 17 por ciento a la baja).

“En Cumbre Tajín al menos en nuestro periodo de gobierno hemos tenido saldo blanco, la gente saber comportarse, la verdad es que es una fiesta, una reunión con nuestras culturas y la gente va con otra expectativa y siempre se instala un operativo completo con apoyo ahora que estamos nosotros con Guardia Nacional “, acotó el Ejecutivo estatal.}

Este año la invitada especial es la Premio Nobel de la Paz 1992 y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1998, Rigoberta Menchú, quien participará en un conversatorio sobre la mujer indígena como protagonista en la construcción del futuro en armonía, equidad y paz.