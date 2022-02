Espera Feria de León cerrar con una derrama económica de 3 mil mdp

Con la participación de cerca de 800 empresas y a escasas 48 horas de que culmine la 197 edición de la Feria de León (miércoles 10 de febrero), que por cierto festeja sus 446 años, sus organizadores esperan una derrama económica cercana a los tres mil millones de pesos al término de ésta.

Así lo manifestó el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable Mauricio Usabiaga quien agregó que el fin primordial de la Feria es reactivar la economía del Bajío, ya que a raíz de la pandemia de Covid-19 se vieron afectadas las actividades económicas de Guanajuato.

"Aquí tenemos más de 800 Mipymes que esperan este evento durante todo el año y es uno de sus mayores ingresos entonces realmente para apoyo de la población y para poder sustentar y apoyar a las empresas locales pues la feria era vital o sea se esperan más de tres mil millones de pesos en derrama económica y para las Mipymes solamente en lo que son los pabellones Guanajuato que son 4 áreas esperamos una derrama económica de más de 350 millones de pesos, expuso el funcionario estatal.

Por su parte la directora de la feria María Guadalupe Robles León apuntó que el 20 por ciento de los visitantes son de estados vecinos como Jalisco Michoacán, Aguascalientes, Ciudad de México y Estado de México, y por ello las expectativas económicas para el cierra de la misma. En ese sentido adelantó que para el 2022 sí habrá Feria de Verano en esta ciudad.

"Nos hemos propuesto en tener un evento ícono punta de lanza que nos una por primera vez a todos y es el Festival de Verano ya lo estamos preparando todavía no tenemos las fechas porque estamos en esa negociación, pero bueno viven este gran evento que para la ciudad se da en una fecha que regularmente era una fecha en donde no había eventos, no había experiencias turísticas y necesitábamos tener un atractivo para atraer más visitantes. Estamos casi, casi bajando las cortinas de esta feria para empezar ya a comercializar la feria o Festival de Verano", adelantó Robles León.

En su oportunidad el presidente del patronato de la Feria de León Juan Carlos Muñoz, señaló que hasta su último corte casi 2 millones 700 mil personas visitaron este evento.

Expuso que las autoridades invirtieron más de 500 millones de pesos, en áreas como dos estacionamientos, remodelaciones, la creación de "Explora" y adecuaciones a la Feria de León, más la ampliación del Poliforum, con una inversión de 250 millones de pesos además se busca la creación de un corredor comercial en el Estado.

"Hoy Guanajuato promocionando el turismo y principalmente León queremos impulsar el turismo de verano y obviamente si tú vas a venir a Guanajuato y quieres visitarnos en verano vas a tener la feria aquí, de aquí te brincas a Guanajuato capital ¿por qué no? Terminas en San Miguel de Allende, te pasas por Celaya a comprar cajeta y por qué no unas buenas fresas en Irapuato no, entonces estamos generando parte de ese corredor industrial y al mismo tiempo de una región", señalo el presidente del patronato de la Feria de León.

Por último, Informó también que la Feria de León estará abierta de forma constante, a fin de no cerrar la actividad económica, puesto que, anteriormente cerraba al concluir la realización de este evento.