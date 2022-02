AMLO pide a FGR entregar expediente de su hermano Pío al INE

Al insistir que su gobierno no protege a nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, entregar al Instituto Nacional Electoral (INE), el expediente sobre la investigación iniciada contra su hermano Pío López Obrador, David León Romero y el partido Morena tras el video donde se observó al familiar del Primer Mandatario, recibir en 2015 fajos de dinero del ex coordinador nacional de Protección Civil.

En la mañanera el Primer Mandatario comentó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López le informó que, por cuestión técnica y legal, la Fiscalía no pudo hacer la entrega cuando le fue solicitada.

"Hace como diez días me planteó el secretario de Gobernación que íbamos a ver al Fiscal General que no se podía enviar como lo solicitaba el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica y legal y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al Fiscal que enviara el expediente al INE, quien resulte responsable que sea castigado".

Y es que la Fiscalía interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó dar al INE dicha información. Por cierto, que cuestionado sobre denuncias contra funcionarios y políticos de Morena relacionados con el empresario, Sergio Carmona acusado de huachicoleo, dijo desconocer el asunto y recordando el señalamiento de la casa en Houston, donde ha vivido su hijo José Ramón, López Obrador enfatizó que se acabó el influyentismo.

"Claro investigar, que no haya impunidad para nadie, que no haya ninguna impunidad y el escándalo de lo de mi hijo de una renta de lo de la casa, todo esto que difundieron muchísimo, lo mismo, si tienen pruebas que las presenten, nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y como ya lo mencioné de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso".

Por cierto, que en ese tenor aumentó los señalamientos en contra del periodista y conductor de W Radio, Carlos Loret de Mola.

"No le gustó a Loret de Mola cómo lo definí me faltó una palabra, le dije golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales, me faltó, es un periodista golpeador, corrupto, eso me faltó, mercenario, sin principios y sin ideales, pero está abierta la investigación a ver de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó pues no van a encontrar nada, absolutamente nada, pero el escándalo".

Insistió que existe un bloque conservador que se encuentra totalmente en su contra. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró su confianza en el Fiscal General de la República, al que llamó a evitar que se acumulen los casos a investigar pues enfatizó que ello le da pie a que la prensa conservadora a utilizarlos en contra del gobierno.