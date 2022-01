Senado desaparece comisión para Veracruz

Esté jueves el Senado determinó desaparecer la Comisión para Investigar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de derecho en Veracruz.

Ante la división que se desató en la bancada de Morena por esta Comisión, Ricardo Monreal informó que se terminó dar por concluido el trabajo en este grupo para nos alentar más las diferencias entre el grupo mayoritario.

Sin embargo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta determinó que todos los casos de abuso de poder y arbitrariedades que han recibido se van a las comisiones de Derechos Humanos y Gobernación.

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) los expedientes de 90 casos documentados de abuso de poder cometidos por el gobierno de Cuitláhuac García.

Se acordó que estos casos se presentarán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de que se investiguen los hechos que constituyan violaciones graves a los mismos.

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que se convino dar por concluido el trabajo de esta comisión.

“Hay un acuerdo que se redactó con todos para informar sobre 90 casos y dar por concluido el trabajo de la Comisión, como coordinador no debo de involucrar a todo el grupo, porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias. Que en esta decisión de la Comisión de Veracruz no me acompaña el grupo, como tradicionalmente me acompaña. Y voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a seguir muy cerca del asunto de Del Río y de más de mil asuntos que están por ultrajes a la autoridad y que no basta la derogación, sino la libertad de esos mil”, puntualizó Monreal.

En entrevista conjunta, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, coordinadores del PRI y del PRD, respectivamente, declararon que un grupo seguirá con la investigación de lo que sucede en Veracruz.

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó que senadores de Morena desconocieron los trabajos de la Comisión.

“Recordemos cuando Morena, senadores y senadoras, peleaban por circunstancias similares y ahora resulta que adoptan una diferente ante los excesos de un gobierno en el estado de Veracruz”, indicó.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, recordó que la Comisión era perfectamente legal.

“Ya se recordó ahora en la Jucopo que es perfectamente legal, que este formato es el mismo con el que trabaja hoy la Comisión que investiga las causas del accidente de nuestro compañero Rafael Moreno Valle, que es el mismo formato con el que han comparecido autoridades federales al llamado del Senado y que no vamos a desistir de que se continúen con investigaciones de más de 90 casos que acaban de ser entregados”.

La Comisión se creó el 23 de diciembre pasado tras la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, acusado de la autoría material del asesinato de René Tovar, excandidato a la presidencia municipal de Cazones, Veracruz.

La comisión de Derechos Humanos la encabezan la panista Kenia López y la de Gobernación, la morenista Mónica Fernández