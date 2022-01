Gobierno de CDMX desconoce color del semáforo epidemiológico por COVID

Ni amarillo ni verde, más bien lo único que se sabe es que no se modifican las actividades económicas en la Ciudad de México las próximas dos semanas, fue lo que afirmó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

En la conferencia sobre la situación de la pandemia, la mandataria capitalina dijo desconocer si la Ciudad vivirá de la mano con el Estado de México el cambio de semáforo, pues señaló que la Secretaría de Salud Federal será la que informe por la tarde, el riesgo que hay con base a la nueva metodología aplicada a partir de esta semana.

“Hasta en la tarde se va a dar la Secretaría de Salud Federal el color del semáforo en la Ciudad de México, es importante adelantar que nuestra estrategia es vacunar y dar la información a la ciudadanía para protegernos, que no se va a cerrar ninguna actividad cualquiera que sea el color del semáforo y en la tarde estaremos atentos a ver cuál es el color del semáforo de la ciudad e informar a la población… no sabemos exactamente qué color nos van a poner… recuerden que la Ciudad de México recibe hospitalización entre el 40 y 30% o el 20% dependiendo del hospital, del Estado de México, esto es muy importante porque ha habido otras ocasiones que tenemos colores diferentes el Estado de México y la Ciudad de México”.

Reconoció que su administración aún está familiarizada con la metodología modificada por el incremento de contagios, pero no de hospitalizaciones.

En este escenario, el director General del Gobierno Digital, Eduardo Clark, señaló que se dio una estabilización en el número de positivos en kioskos y centros de salud con cerca de siete mil 800 casos diarios; explicó que ahora se están teniendo más positivos de COVID en hospitales, aunque aclaró no son ingresados por gravedad del coronavirus.

“Dada la muy alta prevalencia de la transmisión del virus y el número alto de contagios, entre el 20 y 40% de los ingresos hospitalarios que contabilizamos como pacientes COVID, en realidad están hospitalizados no a causa del COVID, están hospitalizados por alguna causa distinta, algún accidente, alguna cirugía pero al entrar al hospital al hacerse una prueba de control, salen positivos al Covid-19, es decir están hospitalizados con COVID pero no con C COVID que es muy distinto y refleja un poco lo que hemos visto en los datos de gravedad, los casos graves incluidos dentro de los hospitalizados son menores que en ocasiones anteriores, el porcentaje que requiere ventilador es mucho menor al que veíamos antes”.

La secretaria de Salud local, Oliva López, por su parte aseguró que, en el caso de menores contagiados, no existe mayor preocupación debido a que el reporte de niñas y niños enfermos es estable por lo que se mantendrán los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública de continuar con las clases presenciales en las aulas.

Respecto a la vacunación, el Gobierno capitalino anuncio el inicio a partir del 31 de enero hasta el cinco de febrero, de la aplicación de refuerzo para personas de 40 a 49 años, la cual se dijo pretende beneficiar a 1.2 millones de adultos.