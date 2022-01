Edomex regresa a semáforo amarillo; CDMX sigue en verde

Ante el incremento de contagios por Covid-19 en las últimas semanas, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo anunció que a partir del próximo lunes 24 de enero la entidad pasará a semáforo epidemiológico amarillo, con ello obligará a reducir los aforos en centros comerciales restaurantes y demás establecimientos.

A partir del próximo lunes el #Edoméx pasa a semáforo amarillo. Continuemos con las medidas preventivas. #CuidemosTodosDeTodos — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) January 21, 2022

Hasta el momento no se ha informado si el regreso a clases presenciales tendrá cambios.

Ayer, el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que dio positivo al SARS-CoV- 2, siendo la primera ocasión en dos años que contrae el virus.

En tanto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que será la Secretaría de Salud (SSA) la que informe, esta tarde del cambio del semáforo epidemiológico.

Preciso que no importa el color que dé a conocer la SSA, no cerrarán ninguna actividad.

“Sabemos que están revisando a la Ciudad de México con nueva metodología, con lo que diga la Secretaría de Salud Federal lo dará en la tarde, la estrategia es vacunar “

🔴 #EnVivo | Informamos los avances del programa Salud en tu vida, Salud para el Bienestar y del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. https://t.co/yudGunMXQw — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 21, 2022

Explicó que la vacunación avanza en la ciudad con los mejores números en las últimas 53 semanas, con más de 452 mil personas vacunadas.

Aseguró que en los últimos 3 días se ha roto récord de vacunación al cubrir el 31% de los adultos de 50 a 59 años.

Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, informó que" dada la muy alta prevalencia del virus y el incremento de contagios, la mayoría de aquellos que están hospitalizados en la CDMX lo están con Covid, pero no por el Covid, y que es importante que la gente sepa que no están hospitalizados por una infección aguda grave," pero la razón de su ingreso no es el coronavirus.