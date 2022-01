Una semana más estará la Ciudad de México en verde en el semáforo epidemiológico pese al acelerado crecimiento de contagios de COVID-19, así lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Capital, Claudia Sheinbaum.

En el marco de la inauguración de Pilares Topiltzin en Coyoacán indicó que aún no es posible determinar un cambio, mientras tanto anunció que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, analiza modificaciones para presentar lo que puede ser el semáforo epidemiológico con base a casos Ómicron.

“Normalmente es cada 15 días cuando cambia el semáforo, entonces sería hasta la siguiente semana cuando nos darían el color de semáforo lo que sí sé es que están haciendo un cambio en la metodología para poderse digamos adaptar la metodología en esta variante Ómicron, lo tendría que informar la Secretaría de Salud Federal, pero están en ese proceso y nosotros pues revisando los datos todos los días”.

Posteriormente en conferencia de prensa, el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, aseguró que la administración local no se toma a la ligera la situación actual de la pandemia, pero expuso que es necesario hacer las modificaciones debido a que el aumento de contagios, no ha impactado de manera importante en las hospitalizaciones y menos aún, en defunciones por coronavirus.

“De ciertas modificaciones al sistema de puntajes derivado del impacto de la variante de Ómicron, la diferenciación ahora que haya más clara entre casos y hospitalizaciones y defunciones, creo que estamos nosotros de acuerdo, hemos hablado con el equipo de la Secretaría de Salud Federal de la pertinencia de hacer modificaciones en cómo se mide el semáforo derivado de las condiciones actuales, para nosotros es mucho más importante que se tomen en cuenta dos cosas, las coberturas de vacunación y la otra también es derivado del desacople entre casos y hospitalizaciones que si bien ha habido un incremento en hospitalizaciones mucho menor que el de casos, están desacoplados que antes que iban de la mano, también un puntaje a las versiones más severas de la enfermedad”.

Detalló que la última semana en la ciudad se registraron alrededor de ocho mil contagios, aunque los hospitalizados sigue por debajo de los niveles máximos teniendo mil 239 con 108 con necesidad de entubación, la diferencia insistió ha sido la vacunación, pues del número de ingresos, más del 80% son personas sin una dosis.

“El 81% de los pacientes hospitalizados en Sedesa no contaba con ningún tipo de vacuna, un porcentaje adicional del 3% no contaba con el esquema completo, podemos hablar que 84 de cada cien pacientes que estamos viendo en los hospitales del gobierno de la ciudad que creemos son representativos de la dinámica hospitalaria de todo el Valle de México, son personas que no completaron su esquema de vacunación, eso les habla a ustedes de la importancia de la vacunación cuando comparamos este 84% con qué porcentaje de la población representan estas personas, estimamos que cerca del 4% de las personas no tienen su esquema completo en la ciudad y eso significa que el riesgo es casi 20%, 25 veces mayor de ser hospitalizado en caso de contraer COVID y no tener una vacuna que en caso de estar vacunado”.

Ante ello, llamó a la población rezagada a acudir a inmunizarse y anunció la aplicación de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a la población de 50 a 59 años, del 18 al 22 de enero, reanudando los días 25 y 26.