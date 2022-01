AMLO confirma que tiene COVID-19 por segunda ocasión

El presidente Andrés Manuel López Obrador resultó nuevamente contagiado de COVID-19, luego de hacerse una prueba diagnóstica el resultado fue positivo, es decir, que se encuentra infectado de coronavirus por segunda ocasión.

En un mensaje en redes sociales, el jefe del Ejecutivo reveló que se encuentra contagiado a casi un año de que fue infectado primera vez el domingo 25 de enero de 2021.

“Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”.

En un segundo tuit, López Obrador, señaló que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo sustituirá en las conferencias de prensa mañaneras y algunos otros eventos, como lo hizo hace un año la entonces titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

“En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!”

Anunció en la mañanera que estaba ronco

De hecho, desde la conferencia de prensa de este lunes, el Presidente de la República se presentó con una ligera ronquera por lo que anunció que por la tarde se haría una prueba diagnóstica para verificar si está contagiado o no de COVID-19, lo que corroboró horas después aunque él consideraba que se trataba de simple gripe.

A pregunta de un reportero, el tabasqueño quien por cierto no traían cubrebocas, dijo que efectivamente tenía un ligero malestar en la garganta.

“Lo escucho un poquito ronco Presidente si nos puede hablar de eso. – Sí, amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde. Yo creo que es gripe, pero todas maneras”.

López Obrador resaltó las recomendaciones del gobierno capitalino para seguir cuidándonos, por ejemplo, si se tienen síntomas es mejor aislarse, incluso, no acudir hacerse pruebas sino dar por hecho el contagio y tomar reposo, pidió seguir usando cubrebocas y todas las medidas sanitarias, pero sobre todo pidió vacunarse a los que no lo han hecho.

Incluso, consideró que el ómicron es un “covidcito” contagioso, pero no muy peligroso como la variante Delta, ya que hasta el momento no se refleja en aumento de hospitalizaciones ni en fallecimientos, de hecho, aseguró que somos de los países con menos muertes por Covid, de acuerdo con el numero de su población, al número de habitantes.

“Si hay contagios crecientes, pero afortunadamente todavía no se refleja en hospitalizaciones y lo más importante, en fallecimientos. O sea que la variante ómicron es un “covidcito”, o sea que no tiene la potencia de la variante Delta. Se pide a los empleadores que no pidan resultados de pruebas de Covid a sus empleados, hay escasez mundial de reactivos”.

No descartó el regreso de las conferencias de López-Gatell

López Obrador, dijo que ante el aumento de contagios y las distintas versiones, no descarta que vuelvan las conferencias de prensa con el subsecretario López-Gatell para que informe sobre la evolución de la pandemia pues no toda la prensa informa con objetividad.

“lo vamos a analizar hoy tenemos reunión, pues tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista, exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno. Entonces, informar por las tardes sobre esto ayuda para que no confundan”.

El presidente López Obrador arremetió, otra vez, contra sus adversarios se quejó que querían que le fuera mal a su gobierno sin importar que en ello se jugara la vida de mucha gente, han actuado con mucha inmoralidad, se han portado muy mal, pero allá ellos, señaló.