Participa por 497.5 mdp, la bolsa acumulada de Melate, Revancha y Revanchita más grande del año

El domingo 7 de diciembre a las 21 horas estará en vivo el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4145 por las redes sociales de Lotería Nacional https://www.youtube.com/@LN_electronicos/streams

La Lotería Nacional pone a disposición de todas y todos la oportunidad de participar por la bolsa acumulada de casi 500 millones de pesos, ya han sido varios los ganadores que han logrado cambiar sus vidas con un golpe de suerte, y con esta bolsa acumulada de Melate, Revancha y Revanchita, la constancia será la clave que determinará al siguiente afortunado, entre más combinaciones, más oportunidades hay de ganar.

El próximo domingo 7 de diciembre, el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4145 tendrá una bolsa acumulada de 497 millones 500 mil pesos, una de las bolsas más grandes de este 2025. Con 15 pesos puedes participar por 219.7 mdp del sorteo Melate, con 10 pesos más participas por la bolsa de la Revancha que está en 150.4 mdp y agrega 5 pesos para participar por la Revanchita que tiene 127.4 mdp, sumando un total de 30 pesos que te pueden llevar a ser uno de los tantos ganadores de este sorteo electrónico.

Puedes participar en los puntos de venta alrededor del país, en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería, recuerda que entre más juegas más oportunidades tienes de ganar.

Melate es uno de los sorteos electrónicos más queridos de las y los mexicanos, ha sumado a su historia bolsas acumuladas que generan la emoción de participar y ganar, esta es tu oportunidad de llevarte un premio a casa, porque con Lotería Nacional, ganas tú, gana México.