No será necesario regresar a clases virtuales ante el incremento de contagios de COVID-19 o por la presencia de Ómicron en la Ciudad de México, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina reiteró su llamado a la ciudadanía a no caer en pánico y a seguir cuidándose entre todos; además indicó que no hay gravedad en los casos que se han presentado, pues no hay aumento en las hospitalizaciones

Señaló que no considera necesario el cierre de actividades ni la economía, pues dijo confiar en la información e investigación científica que se ha generado sobre el COVID-19 y sus nuevas variantes, por parte de la Secretaría de Salud Federal y local, así como de los grupos de científicos que han asesorado al Gobierno capitalino.

Sheinbaum aseguró que están actuando con mucha responsabilidad y recordó que los ciudadanos ya se encuentran vacunados con al menos dos dosis contra COVID-19.

Exige PAN de la CDMX a Sheinbaum tomar en serio la variante Ómicron

Andrés Atayde Rubiolo, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, exigió a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, tomar en serio el aumento de casos por la variante Ómicron de COVID-19.

Señaló que ante el incremento de contagios, urge reinstalar macro kioscos y masificar pruebas para los ciudadanos.