En CDMX aumentan contagios por Covid-19, pero no hospitalizaciones

La Ciudad de México tendrá una semana más en semáforo epidemiológico verde, a pesar de que continúa incrementándose el número de contagios por Covid.19, así lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, descartó algún motivo de alerta o pánico entre la población ya que dijo que contrario a las tres olas que vivió la Ciudad por Coronavirus, en esta ocasión, el incremento por hospitalizaciones es menor.

"Sí se han incrementado un poquito las hospitalizaciones pero no tiene nada que ver con la tercera ola, y estamos en el mismo número de positivos, es decir antes de 100 positivos, casi siete mil positivos teníamos el 10% hospitalizados, ahora tenemos casi seis mil positivos y como el 2% de hospitalizados, 1.5% de hospitalizados o sea del 10 al 1.5 y esas hospitalizaciones hablando con el doctor Reyes Terán el coordinador de los Institutos Nacional de Salud, decía que muchas veces llegan a urgencias de los hospitales, buscando una prueba de COVID, no necesariamente porque estén graves".

La mandataria capitalina comentó que la ciudad vive una situación distinta al principio de la pandemia por lo que no se ha encontrado motivo para modificar las actividades económicas, incluso dijo, es posible acudir a reuniones o fiestas siempre y cuando se mantengan los cuidados.

"Esta variante en particular no parece ser de tanta gravedad, se transmite muy rápido pero no parece ser de tanta gravedad entonces, ante cualquier duda que llamen a Locatel, pero que haya tranquilidad y que sepan que vamos a tomar las mejores decisiones siempre, para beneficio de toda la ciudadanía y la decisión que estamos tomando es que no se necesita cerrar ninguna actividad económica y que más bien en lo que tenemos que apurarnos es en la tercera dosis de vacunación...

- Le diría a la gente que, si quiere acudir a algún restaurant, a alguna reunión, alguna fiesta lo haga?

- Sí y que tome sus medidas de precaución como siempre las hemos tenido".

Pero recordó la advertencia que en caso de algún síntoma de enfermedad respiratoria, lo más recomendable es aislarse, así sea para acudir a trabajar, incluso pidió a los responsables de empresas o empleos no pedir la prueba por COVID, negativa o positiva sino resguardar en su domicilio a un posible enfermo. Y es que previamente la secretaria de Salud local, Oliva López comentó de la posibilidad de que las enfermedades respiratorias que se presentan en esta temporada sean COVID o alguna variante.

"Se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común, con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, puede haber cuerpo cortado, aquí lo fundamental es que la persona si tiene síntomas se aísle, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente sino que piense en primer lugar que puede ser Covid-19 y que se aísle, esto corta las cadenas de contagio, muchas veces se tiene la necesidad de saber si se tiene COVID, pero con este cuadro podemos estar casi seguros que se tiene COVID porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal".

De acuerdo al director del Gobierno Digital, Eduardo Clark, de alrededor de cinco mil 876 positivos que se registran en la ciudad, se han dado 72 ingresos en promedio en los últimos días, es decir, por cada ingreso hospitalario 81 casos positivos identificados, también comentó que, ante estos incrementos, se incrementaron de diez a 20 mil número de pruebas disponibles diariamente para la población.

Tras recordar que del martes 11 al sábado 15 de enero se llevará a cabo la aplicación de segundas dosis para jóvenes de 15 a 17 años y el refuerzo para el personal de salud de instituciones privadas, llamó a la población que aún no se ha vacunado a hacerlo, pues la inmunización ayuda a que no se presente COVID grave.