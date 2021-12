No descartó el presidente Andrés Manuel López Obrador que pueda ser la ciudadanía la encargada de organizar el ejercicio de revocación de mandato el próximo año, si es que el Instituto Nacional Electoral decide no hacerlo.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario reiteró la necesidad de esperar a que el Tribunal Electoral y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuelvan las diversas quejas al respecto, sin embargo, nuevamente calificó como táctica dilatoria y no seria, la actitud de los representantes del INE.

“Aquí sería lo importante el ejercicio, la práctica. Es decir, la democracia no puede estar secuestrada, no puede estar supeditada a ningún aparato burocrático, a ningún grupo. La democracia en su esencia es el pueblo, es el poder del pueblo… el INE no es la democracia, la democracia es el pueblo. Entonces, en el caso —además no es que yo lo esté planteando— de que todos los órganos que tienen que resolver y que tienen que cumplir con la Constitución, porque es un mandato constitucional, el pueblo llevaría a cabo”.

Al insistir que deben resolver las autoridades correspondientes López Obrador opinó que el que la gente decida realizar la consulta, por su lado, se daría una gran lección a los consejeros.

“Es una lección de democracia. Y no podrían ya modificar la Constitución, sólo que tuviesen dos terceras partes de los legisladores, y no se tiene y no espero que hacia adelante suceda, aunque el pueblo puede decidirlo. Y queda de todas maneras vigente el principio que es muy importante, de la revocación del mandato, pero hay que esperar”.

Insistió que incluso sus opositores están siendo más consecuentes como los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frena), que están recolectando firmas para que deje el cargo.