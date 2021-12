Confirma gobierno 23 casos de Ómicron en México

Aunque se afirmó que continúan las reducciones de ingresos hospitalarios por Covid-19 en el país, la Secretaría de Salud confirmó que ya son 23 los casos de Ómicron presentados en México.

En la mañanera el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, indicó que se detectó la variante en 23 personas de las cuales refirió el 70% no contaba con una vacuna contra el Coronavirus y ninguna se encuentra en hospitalización.

“Que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tienen síntomas leves, ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud, el único fue el caso inicial que se hospitalizó de manera voluntaria para evitar contagios, no contagió a ninguno de sus contactos cercanos, la persona ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso y 70% de quienes han sido identificados de este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados, la epidemia Covid en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas” preciso.

El funcionario señaló que además que no se ha terminado de analizar cada caso, no se tuvo la información de la presencia de la variante por la falta de información de las instancias de salud local por lo que recordó a las instancias públicas y privadas que deben hacer notificaciones inmediatas a la autoridad federal.

De los 23 posibles casos de ómicron en México, el 70 por ciento se trataba de personas no vacunadas, lo que nos lleva a recordar que vacunarse es la principal medida de prevención de enfermedad en la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/n0qmBCgV7c — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) December 21, 2021

“Hasta el momento tenemos 23 muestras de igual número de personas, tres que fueron estudiadas a detalle y tres que dimos a conocer la semana pasada, hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud, este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y dependencias privadas que de acuerdo a la ley general de salud tienen la obligación de notificar de manera inmediata y de notificar a la autoridad sanitaria mexicana”.

Insistió que aunque faltan análisis por realizarse, explicó que se ha encontrado que la variante Omicron a pesar de ser más transmisible que Delta, no es más agresiva.

“Hasta el momento parece ser una variante que tiene menor proporción a causar enfermedad grave comparado con Delta o con las otras variantes, sin embargo ciertamente ha habido algunos casos graves y algunos pocos fallecimientos asociados con Ómicron, sobre si la variante Ómicron es capaz de infectar a personas ya vacunadas o que ya tuvimos Covid, eso hablaría de la posibilidad que la variante Ómicron escape a la respuesta inmune, lo mismo, la información todavía es muy, muy incompleta”. dijo que subsecretario

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard comentó que sigue la vacunación de connacionales en Estados Unidos sin embargo dijo se tomarán medidas ante la presencia de Ómicron en ambos países.

“Han aplicado hasta ahora en los consulados 347 mil 434 dosis de vacunas contra Covid-19 a nuestros connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, han realizado mil 616 jornadas de vacunación y frente a la variante Ómicron, que por cierto les informo que a las 9:30 estaré por indicaciones del Presidente en llamada zoom, en una reunión ministerial sobre la variante Ómicron, convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos en esta variante, la red consular y toda nuestra red en Estados Unidos va a trabajar para ser efectivos y oportunos y proteger a nuestros connacionales”.

En este escenario el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el avance de los estudios de la vacuna Patria y afirmó que por ahora ya se está llamando a voluntarios para revisar su efectividad.

“María Elena Álvarez Bulla de Conacyt presentó los avances de la vacuna patria y sería importante que explicara cómo vamos, en qué fase, además se necesita en efecto que haya voluntarios para que participen activamente en la investigación, sería muy bueno que ella expusiera y que la gente sepa que se requiere su colaboración sobre todo para los que no se han vacunado todavía pueden formar parte de este protocolo de investigación”.

El Jefe del Ejecutivo Federal agradeció nuevamente el apoyo de países como Estados Unidos que donaron vacunas a. nuestro país y anunció que la farmacéutica Moderna ofreció más de un millón de dosis por lo que se está haciendo un plan de apoyo para otros países.