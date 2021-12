Lamenta AMLO decisión del INE para retrasar revocación de mandato

Nuevamente critica el presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE) por retrasar el ejercicio de Revocación de Mandato y aunque dijo lo importante es que esta se lleve a cabo, afirmó que la actitud del INE es parte del proceso para democratizar al país.

Durante la mañanera, el Prime Mandatario aseguró que no importa que el proceso se retrase sin embargo dijo lo importante es dejar el precedente que el pueblo pone y el pueblo quita.

Pacificamos al país con respeto a los derechos humanos y a las libertades. Conferencia matutina https://t.co/Q9bJxBqdNe — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2021

“Pues es muy lamentable que esto suceda pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país, vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación… y no importa que se demore el proceso, lo interesante, lo trascendente es que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente”, aseguró.

Acusó nuevamente al Instituto de ser quien obstaculice la consulta adjudicando falta de presupuesto por lo que se dijo confiado en la intervención del Tribunal Electoral o la Suprema Corte.

“No puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuesto no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando o por sus actitudes, ojalá esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo, podrían los del Tribunal Electoral resolver pronto, a mí sí me gustaría que no cambiará la fecha es el 10 de abril, hay tiempo, que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año a no sea que quieran también políticamente pasar lo de la consulta después de las elecciones”, preciso.

Ello dijo marcaría la flagrante violación del INE al mandato constitucional y es que aseguró que si el INE tuviera la intención de hacerlo se haría hasta con menos de las casillas que ha anunciado, reiteró que el INE se ha dedicado a obstaculizarla e incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia.

“Sin reducir sus sueldos, sus prestaciones, deben de tener recursos porque el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta, lo contempla aún no en la cantidad que ellos están solicitando, bueno con esos recursos y aunque dijeran no vamos a poder instalar cien mil 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar diez mil, 20 mil, 30 mil pero cumplir con el mandato constitucional”.

Y es que recordó que el INE tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos sin embargo señaló que los consejeros decidieron no llevar a cabo acciones de austeridad como reducirse el sueldo pues dijo, entre sueldos y prestaciones tienen ingresos mayores al Presidente de la República.

El Jefe del Ejecutivo Federal calificó al presidente del INE, Lorenzo Córdova como un comentarista de un programa que era parte de una farsa de supuesta democracia, en el periodo neoliberal junto a la periodista Carmen Aristegui que aseveró actuaba de manera independiente.