Llama diputado del PRI a no participar en consulta de revocación de mandato

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sugirió a la ciudadanía hacer un vacío y no participar en la consulta para la revocación de mandato, a celebrarse el 10 de abril del año próximo.

Explicó que en realidad se trata de una trampa, un truco publicitario de Morena para hacer campaña política en pleno año electoral, pues en el 2022 se efectuarán comicios para elegir a 6 nuevos gobernadores.

Dijo que, a título personal, él aconsejaría que nadie acuda a votar en dicha consulta, porque lo que se está promoviendo de manera tramposa es un refrendo, una ratificación de López Obrador en la Presidencia de la República, no una consulta para revocarlo de su cargo, eso, es muy lamentable, aseveró.

“Es, la verdad un truco publicitario de Morena. No puedo asumir una postura de mi partido, pero yo aconsejaría que nadie fuera, que los dejáramos solos. ¿Por qué? Porque en las calles se está hablando de ratificación y nosotros votamos a favor de un tema de revocación. Y no hay tampoco, y eso hay que reconocerlo, un clima de ingobernabilidad que nos lleve a una ruptura del orden jurídico”.

El diputado del PRI recordó que en el 2022 se efectuarán comicios para elegir a 6 nuevos gobernadores, y Morena está aprovechando la consulta de revocación de mandato para ratificar al Ejecutivo y de manera ilegal hacer campaña en favor de sus candidatos y los ciudadanos deben darse cuenta de ese truco.

De hecho, hizo un llamado a la Suprema Corte a resolver esta situación, pues lo que impulsa Morena no es una revocación sino ratificación.

En respuesta del líder de la diputación morenista, Ignacio Mier, consideró lamentable que un diputado llame a no cumplir la ley porque la consulta es un mandato legal.

“Hay una disposición de ley, si no lo hacemos estamos en desacato y un partido, un dirigente político puede hacer todo menos hacer un llamado al incumplimiento de la ley, imagínense, eso es grave. Los diputados hacemos las leyes y somos los primeros obligados en cumplirla nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo, es de ley. Yo no comparto esa opinión, creo que todos estamos obligados a cumplir con la ley, es un mandato constitucional y una ley que establece el procedimiento”-

Por cierto, que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 397 a favor 70 en contra y 19 abstenciones una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que obliga a los patrones a permitir a sus empleados suspender sus actividades laborales, para acudir a votar en consultas populares como la de revocación de mandato.

La propuesta aprobada fue presentada desde el mes pasado por la diputada de Morena, Simey Olvera, quien desde tribuna dijo que con esta modificación legal se permitirá hacer realidad al pueblo trabajador el quitar y poner a sus gobernantes.

“Es una gran herramienta que usará el pueblo de aquí en adelante para que de verdad le demos el poder de poner y quitar. Así es como se construye la participación ciudadana, la democracia participativa. Agregando la obligatoriedad también a los patrones de que los trabajadores puedan acudir a ejercer su voto el día de la jornada”.