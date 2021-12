El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, justificó la actitud del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell quien tras un desencuentro con diputados del PRD y Movimiento Ciudadano abandonó una reunión a puerta cerrada que sostenía con los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Y no solo eso, aseguró que los responsables de que se suspendiera la reunión privada, fueron los diputados que faltaron al respeto al formato acordado para la comparecencia del funcionario, “les ganaron las ansias de novillero”, aseveró.

“El doctor López-Gatell vino a cumplir con una invitación conforme a un programa y a un formato, que no fue respetado, digámoslo claramente, a algunos compañeros les ganaron las ansias novilleras. Entonces antes de que el toro embistiera yo dije vamos a serenarnos, no tuvo que ver nada para su retiro, él estaba ahí sentadito, como debe de ser, pero ya llevamos media hora debatiendo, y como no había acuerdo pues terminamos la reunión, eso fue lo que pasó”.

Dijo que se trataba de una reunión entre pares, de integrantes de dos poderes el Ejecutivo y Legislativo, pero desde el principio empezaron las fricciones y no se lograban los acuerdos para continuar de manera serena. Es como si invitas a alguien a tu casa y al llegar le lanzas de cocolazos, y pues así no se pude por eso se suspendió el encuentro.

“Yo fui el que lo propuso, dije no, quien debate pues vayamos al pleno o a comisiones, hay que respetar los espacios, yo por eso les dije hay que serenarnos y dar por terminada la reunión que no estaba respondiendo al formato que estaba convocado, ni como se había convocado al invitado. Imagínate te invitan a una fiesta y te reciben a cocolazos, pues dices, de que se trata, mejor no me hubieran invitado”.

Ignacio Mier recordó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados es un espacio de diálogo no de confrontación, y que continuarán las reuniones con funcionarios de carácter privado.