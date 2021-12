Se suspende reunión privada entre diputados y López Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez abandonó, molesto, una reunión de carácter privado que llevaba a cabo con los líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El funcionario salió furioso, por las preguntas y las críticas que le hizo el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro sobre su responsabilidad en el número de muertes en México a causa del Covid 19.

“Los cuestionamientos y las críticas no son de los partidos de la oposición sino de lo que la gente se pregunta en la calle, así inicié mi intervención. Lo que la gente pregunta porque se le murió un familiar como a mí que han fallecido varios amigos. Pero parece que a estos funcionarios se les olvida que somos un poder autónomo y que vienen aquí a trabajar como funcionarios públicos”

Además, López Gatell se quejó porque la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez estaba grabando la reunión y dijo que así no podía seguir rindiendo cuentas ya que se había acordado que la reunión fuera absolutamente privada.

A su vez, el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa, dijo que efectivamente hubo una fricción con el Subsecretario López Gatell, quien mostró mucha arrogancia y soberbia.

“Ya saben que yo no soy chismoso, pero si me preguntan. Pues si existió, sí una fricción porque en algún momento se dijo que alguien podía estar grabando y a partir de ahí francamente se descompuso el ambiente”.

Al final se convino que la comparecencia fuera abierta y pública en fecha próxima fecha, dado que la reunión quedó inclusa.

Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, rechazó que López Gatell haya salido furioso del encuentro.

“Es que así fue, no, no. A nosotros nadie nos molestó. ¿Pero López Gatell porque se molestó? No, no el aceptó bien, gustoso estuvo aquí, Hizo su presentación se llevó 25 o 30 minutos la presentación, estábamos el proceso de peguntas y respuestas y fue cuando se acordó suspender la comparecencia para reprogramarla posiblemente al pleno o en comisiones”.

Los legisladores de la oposición dijeron que cuando el Subsecretario López Gatell abandonó la reunión no había dado ni un solo dato nuevo y quedó incluso todo el tema de las directrices del Consejo de Salubridad General sobre la nueva variante ómicron y la necesidad de que toda la población sea vacunada ante la próxima ola de la pandemia.