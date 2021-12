Exponen estudiantes sus razones para posponer diálogo con Conacyt

Luego de que autoridades del Conacyt informaron que el diálogo presencial con la comunidad estudiantil del CIDE programado para este jueves se pospuso para el viernes 10 de diciembre, los estudiantes de este centro dieron a conocer mediante oro comunicado las razones de esto.

Recordaron que desde el comienzo del movimiento, la comunidad estudiantil del CIDE ha buscado un diálogo horizontal, democrático y transparente por lo que hicieron un recuento de los hechos ocurridos entre el 07 y el 08 de diciembre del año en curso.

Señalaron que el pasado 7 de diciembre, la doctora Álvarez-Buylla convocó a una reunión virtual, la cual fue catalogada por la doctora como una mesa informativa, en la que se acordó que la doctora Alvarez-Buylla, en calidad de directora del Conacyt, firmaría una carta de no represalias vinculante y daría reconocimiento tanto del movimiento estudiantil y sus demandas, como a su asamblea como un órgano colegiado y se establecerían fechas específicas para negociar la institucionalización de esta.

Asimismo, la comunidad estudiantil acordó que entregaría las instalaciones del CIDE a las autoridades del Conacyt en el supuesto de que los acuerdos fueran respetados. De esta manera en la mesa informativa, la comunidad estudiantil acordó con la directora del Conacyt, doctora Alvarez-Buylla, que durante la reunión se atenderían las demandas del estudiantado se llevaría a cabo de manera presencial el 09 de diciembre del 2021 a las 16:00 horas.

Sin embargo, el miércoles 8 de diciembre un grupo de representantes estudiantiles asistieron, bajo convocatoria de la doctora Álvarez Buylla a las instalaciones del Instituto Mora para acordar los términos logísticos con el consejo directivo nacional y por ello las autoridades del Conacyt decidieron posponer la mesa de dialogo, tentativamente, al 10 de diciembre del 2021.

La razón que argumentaron fue que los representantes estudiantiles no llegaron a un convenio con las autoridades puesto que el Conacyt exigió una serie de condiciones para llevar a cabo las negociaciones que no iban encaminadas a un diálogo horizontal.

De tal manera que la comunidad estudiantil aclaró lo siguiente:

En primer lugar, las autoridades decidieron no tomar en cuenta la versión del estudiantado de la carta de no represalias que recibieron por correo electrónico y, en cambio, redactaron una ellos mismos. Dicha cuestión dijeron, compromete sus intereses como comunidad estudiantil y no respeta lo previamente acordado con la dra. Álvarez-Buylla dado que este documento, al ser redactado por personas externas, no reconoce las necesidades del estudiantado.

En segundo término, las autoridades exigieron que el diálogo tuviera lugar dentro de las instalaciones del CIDE sede Santa Fe y se entregaran previamente al dialogo. Esta condición no respeta su el derecho a la libertad de protesta ya que la comunidad estudiantil únicamente entregaría las instalaciones después de una mesa de negociación fructífera y horizontal para ambas partes.

En tercer lugar, las autoridades impusieron que la mesa de dialogo sea un evento protocolario en el que los estudiantes tuvieran un máximo de minutos para hablar, por lo que, nuevamente no se cumpliría la exigencia de un hubiera dialogo horizontal abierto a discusión.

Por tal motivo, el estudiantado exige hacer valer la voz de la comunidad del CIDE en su conjunto en la mesa de diálogo con las autoridades del Conacyt por medio de la presencia de representantes de los distintos cuerpos que la componen. De igual manera, en aras de construir un diálogo transparente con las autoridades, la comunidad estudiantil considera necesaria la presencia de medios de comunicación en la mesa de diálogo. No obstante, las autoridades no aceptaron la representación de toda la comunidad del CIDE ni mucho menos la presencia de medios en el dialogo.

Se acordó que la mesa de dialogo del próximo viernes se realizaría únicamente si después de expresarle a la comunidad la postura inflexible de Conacyt la comunidad estaba de acuerdo con las condiciones. En este sentido el estudiantado aclara que aún no se reconoce como pactada la mesa de dialogo, en vista de que en este momento no cumple con las condiciones mínimas para un dialogo efectivo que permita conciliar.

Por último reiteraron su compromiso con la defensa de la educación pública, la libertad de pensamiento y la pluralidad en las universidades por lo que el frente estudiantil se mantendrá en pie de lucha mientras las autoridades del Conacyt opten por deslegitimarnos e ignorarnos en vez de atender nuestras demandas legítimas.

Por lo tanto, les exigimos respuestas inmediatas. De igual manera, apelamos a otras universidades y centros de investigación públicos del país para que se unan a nuestro movimiento: esta también es su lucha. El escepticismo y los oídos sordos del Conacyt no intimidan ni frenan al movimiento estudiantil.